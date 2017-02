Los cuvillos, objeto de deseo

Las principales disputas en los despachos del toreo giran ahora más que nunca en torno a la elección de las ganaderías. Hasta el punto que entre bastidores, la categoría y la fuerza de los matadores se mide entre ellos antes que por el dinero por la capacidad de elegir la corrida deseada en las ferias. Incluso lo convierten en dardo para zaherir o frenar a la competencia. Media docenas de divisas, quizá menos, son objeto de deseo de los principales diestros que rivalizan, discuten y hasta se enemistan por anunciarse con ellas. Núñez del Cuvillo y Garcigrande son las más deseadas, mientras Victoriano del Río y Juan Pedro completan este singular hit parade, seguidas de un reducido grupo que permiten las segundas actuaciones como son Daniel Ruiz, El Pilar, Zalduendo, Alcurrucén, García Jiménez. y alguna otra muy relacionada genéticamente con las anteriores.

A tal punto llega el enconamiento que muchos matadores prefieren quedarse fuera de algunas ferias antes que ceder en sus deseos, y llegado a una situación límite los empresarios se ven forzados a anunciar dos veces la misma ganadería en un mismo serial. Sucederá este año en Sevilla y Madrid como ya sucedió el año pasado. Los gustos varían por temporadas como es el caso de Cuvillo, que pasó de más deseada a postergada en las temporadas 2012 a 2014 para volver a lo más alto de la demanda tras las Fallas de 2015, cuando Castella alcanzó un gran triunfo con un toro de esta divisa. Victoriano del Río, que se mantiene en esa élite, cada año ve cómo su demanda se reduce casi en exclusiva a las plazas más exigentes donde su modelo de bravura tiene mejor acogida y los toreros son también más exigidos.

El fenómeno de las disputas ganaderas no es nuevo entre las figuras aunque nunca se llevó a los extremos actuales. Hay muchos ejemplos. En pleno auge de El Cordobés y Palomo, éste prefirió quedarse fuera de San Isidro antes que quedarse fuera de la corrida de Galache que había elegido Benítez y otro tanto pasó con Ostos en Sevilla, empeñado en matar los toros de Benítez Cubero que el empresario ya había comprometido con El Cordobés, por lo que Canorea tuvo que comprar otra corrida al ganadero de Los Ojuelos.

En la actualidad el problema tiene matices diferentes a como se producía en épocas anteriores. Se agrava porque las ganaderías deseadas son menos que nunca y eso acentúa la uniformidad de las temporadas; y pervive porque las camadas son más extensas que nunca y un diestro puede hacer media campaña sin salirse de una divisa lo que le acaba convirtiendo poco menos que en un especialista. Los empresarios, por su parte, que tantos problemas tienen a la hora de encajar toros y toreros, encuentran cierto alivio en que dentro de la obsesión de las figuras por este grupo de ganaderías existe una línea de preferencias todavía más reduccionista. Juli es Garcigrande, hasta el punto que el año pasado mató toros de esta divisa en 16 de las 41 tardes que toreó si contamos Lima y ninguno de Juan Pedro. Morante es muy partidario de Cuvillo y Zalduendo como demuestra que de veinticinco tardes que toreó en doce hubo toros de estas divisas y otro tanto se puede decir de Manzanares, que si bien no gusta mucho de Garcigrande, sí mata con gusto Victoriano, mientras Talavante inclina sus preferencias hacia los toros de la familia Cuvillo. Por su parte, Ponce que en su biografía cuenta con la mayor diversidad de encastes, en la actualidad se inclina fundamentalmente por Juan Pedro aunque entra sin problemas con los anteriores.

No es ventaja

Tales preferencias no se deben entender necesariamente como ventaja, la predilección la argumentan los toreros como una mayor garantía de éxito, lo que redunda a favor de los espectadores. Esa es la explicación que dan cuando se les inquiere y todo seguido te plantean la comparativa con otros artistas aduciendo que los actores eligen determinados guiones en los que se ven mejor y desechan otros y que igual ocurre con los pintores o los tenores. «No voy a pedir toros con los que es más difícil hacer el toreo que espera la gente de mí», te responden rápido. En cuanto a que las figuras maten toros de determinadas divisas llamadas toristas como exigen los aficionados más radicales, parece cada día más una batalla perdida, porque en muchos casos, demasiados, cuando se han decidido a hacerlo los resultados artísticos y económicos no han sido buenos con la consiguiente decepción general y además no han encontrado reconocimiento como ocurrió con Juli cuando mató miuras en Valencia o con las críticas tan crudas que le aplicaron a Ponce cuando despachó seis de Victorino o a Espartaco con los seis miuras en Sevilla. Finalmente cabe decir que en esa vorágine de exigencias ganaderas juega un papel destacado el vedetismo que siempre acompaña a las estrellas de cualquier arte.