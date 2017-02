World Press Photo no sabe de fronteras

valencia. El certamen de fotoperiodismo World Press Photo no entiende de fronteras. Lo mismo pone el foco en la guerra de Siria que en la discriminación sexual en distintos colectivos en todo el planeta. También, rescata historias que no suelen llenar las cabeceras de los noticieros como el drama de las mujeres soldados norteamericanas y los abusos que sufrieron en el ejército y se pregunta dónde duermen los niños desplazados que se han visto obligados a huir de sus países. La contaminación, que se está convirtiendo poco a poco en un factor, como puede ser el económico, que obliga a los ciudadanos a abandonar sus lugares de procedencia; deportes convertidos casi en la única esperanza para sobrevivir en algunos países de África; o fenómenos naturales como la erupción de un volcán, también tienen su espacio en un evento mundial de estas características.

Pero la quinta ocasión que el certamen recala en Valencia no puede hacer oídos sordos al drama de los refugiados. «No fue la idea inicial porque no había una temática, como suele ser habitual. Pero tras ver los trabajos presentados al certamen, vimos que había mucho material sobre este fenómeno en las mejores imágenes de 2015», confesó ayer la directora de World Press Photo, Babette Warendorf. No hay que olvidar que la cita cultural reúne, tras la valoración de un jurado de expertos, las mejores instantáneas realizadas por fotoperiodistas en todo el mundo.

La Fundación Chirivella Soriano es el espacio en el que darse de frente con la crudeza de las situaciones más agónicas que viven algunos individuos pero también el lugar en el que mostrar, siempre bajo el prisma de las historias cotidianas y comunes, hechos silenciados y a los que una cámara es capaz de dar voz.

Por ello, el lema de la celebración del World Press Photo en Valencia es 'Podrías ser tú', un llamamiento social a que «los espectadores saquen sus propias conclusiones y que haya una interacción», dijo ayer durante la presentación el director del Proyecto y presidente de Doctornopo, Pablo Brezo. Así que, junto con la colaboración de la Comisión de ayuda al refugiado del País Valencià (CEAR PV), ha introducido una novedad con respecto a otras ediciones. Concretamente, dos refugiados residentes en Valencia participarán en las visitas guiadas a la exhibición. Mem Hassaf, que tuvo que huir de Siria, y Claudina García, que hizo lo mismo de Colombia, acompañarán al espectador y compartirán con él su propio testimonio. Otras personas que también se han visto obligadas a estos desplazamientos forzados intervendrán en dos mesas redondas y un seminario para periodistas que se han organizado como actividades paralelas al World Press Photo.

Vallas, niños y volcanes

La bienvenida a esta exposición la da la fotografía ganadora del certamen. Está tomada en la frontera de Hungría con Serbia por el fotoperiodista Warren Richardson. El reportero se decidió a acompañar a los miles de refugiados que intentaban sobrevivir. Unos días antes de que Hungría decidiera blindar el país e impedir la entrada de los desplazados, Richardson logró captar el momento en el que un bebé es entregado a través del agujero de una alambrada. Era de noche, con la única luz de la luna, y el drama se refleja en los ojos de aquel hombre que lleva en sus brazos a un niño de apenas unos meses y que tiene que dar en busca de una esperanza para una vida mejor.

Ralia, de siete años, y Rahaf, de rece, duermen en una avenida de Beirut. Una granada mató a sus madre y a su hermano en Damasco, desde entonces, conviven con su padre en la calle. Esta es una de las historias que el sueco Magnus Wennman presentó a World Press Photo. Él reportero se preguntó dónde dormían los desplazados, concretamente los más pequeños. Las instantáneas de algunos de ellos se entremezclan con las del italiano Francesco Zizola, que retrató a los refugiados que se lanzan al Mediterráneo como escape de sus países.

Fotógrafas como Mary F. Calvert, capaz de reproducir la cruda realidad de las consecuencias de los ataques sexuales a las mujeres de las Fuerzas Armadas estadounidenses; la muerte de decenas de orangutanes en Sumatra (Indonesia) para robarles a sus crías y cuyas imágenes de Tim Laman se vieron en el National Geographic; la vida con cáncer de un matrimonio, fotografiados por su hija, la reportera Nancy Borowick; o la erupción del volcán de Colima, uno de los más activos de México y retratado por Sergio Tapiro, también forman parte de la exhibición.

Esta es la quinta vez que el certamen recala en la capital del Turia, aunque el World Press Photo lleva 59 ediciones. En esta ocasión han participado cerca de 83.000 imágenes de casi 6.000 fotoperiodistas de 128 países del mundo. 41 de ellos han sido premiados, tres de ellos españoles.