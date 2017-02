«Me hago preguntas que tienen vocación de ser universales»

Dirigido por el valenciano Jorge Picó Sergi López regresa a la ciudad para representar hoy y mañana en La Rambleta 'Non Solum'. «Es un espectáculo más difícil de explicar que de ver. Siempre reto a los periodistas a que vengan a verlo y luego me ayuden a resumirlo, pero no es fácil», confiesa a LAS PROVINCIAS el actor catalán.

¿En qué se diferencia de un monólogo al uso?

A pesar de no tener una línea argumental convencional, porque el espectáculo es muy surrealista y absurdo, el público lo sigue sin problema, y eso es sorprendente. El hecho de que no esté todo masticado y que el público deba completar la obra es una de las cosas que más agradecen los que lo ven.

Quien asiste a ver la obra no puede actuar, por tanto, como un mero espectador pasivo.

No, al público se le exige que rellene lo que falta. No es una amenaza, pero como es un montaje que deambula por zonas extrañas precisa de un público que se deje llevar.

Usted da vida a varios personajes pero no se caracteriza de modo diferente para cada uno de ellos. Aquí también se le exige al público que se esfuerce imaginando, ¿no?

Es verdad, hay muchos personajes pero todos son iguales. Tienen la misma voz, el mismo acento, la misma barriga. Esa sería otra particularidad de 'Non Solum'. Y ellos se miran entre sí, dándose cuenta de que son idénticos y empiezan a hacerse preguntas existenciales, en plan ¿qué hacemos aquí? ¿quiénes somos?...

¿Y hay mucho de Sergi López en todas esas preguntas? ¿Usted también le da vueltas a tantas cuestiones existenciales?

Uno siempre acaba retratado, pero no hay nada autobiográfico. Yo sí le doy vueltas a todo pero he buscado preguntas que tienen vocación de ser universales.

¿Es un texto cerrado o hay espacio para la improvisación?

Está creado a partir de improvisaciones, pero el texto está bastante cerrado. Me gusta que siga pareciendo que se improvisa, pero se hace menos de lo que da la impresión.

Entonces no va incluyendo nuevos temas según la actualidad.

No, hay temas de actualidad, pero no rabiosa, sino relacionados con la corrupción en general, por ejemplo. Pero esto ya es un clásico y no es actualidad.

El valenciano Jorge Picó y usted forman un tándem que ha funcionado a lo largo de los años. ¿Cuál es el secreto como pareja?

No lo sé bien. Es como cualquier pareja, que cuando se rompe todo el mundo tiene explicaciones, pero mientras dura nadie sabe decir por qué. Picó me ha aportado muchas cosas. Partimos de que tenemos un espacio común, que es el teatro y la escritura, y la misma idea de que ambas cosas tengan una vocación transformadora, de cambiar las cosas. Picó es muy culto, riguroso y es visionario. Todo eso me inspira.

Esta obra nació hace doce años y ha conseguido sobrevivir.

'Non Solum' se origina porque yo había dejado el teatro por la otra, el cine. Y llevaba tres años sin subir al escenario y se me acumulaban las ideas en la cabeza. Llegó un momento en que necesité soltarlas y Jorge me ayudó a ordenarlas. Lo representamos durante cuatro o cinco años y lo aparqué cuando consideré que estaba medio muerto. Después tuvo una segunda vida en el Teatro del Barrio de Madrid, que se alargó en otros espacios. Ahora mismo vive la cuarta o quinta juventud. Y así hemos llegado hasta Valencia. No acabamos de matarlo nunca. Es una obra que envejece bien.

Y ¿cómo va su relación con la otra, el cine?

Va bien, es más independiente, funciona por su cuenta y no por lo que yo hago. Tengo propuestas, pero siempre son proyectos que dependen de otros, de financiarlos y todo eso.

El cine nacional lleva una temporada regalando a los actores papeles fabulosos. Con las mujeres cuesta más.

Sí, pero eso tenemos que mirárnoslo porque no es sólo una moda, algo pasa. En general a las mujeres les cuesta más llegar a dirigir y las que empiezan tienen más problemas. Hay que rascar más por ahí.

¿No le da la curiosidad por dirigir como a Raúl Arévalo?

La verdad es que me produce mucha curiosidad cómo ruedan o montan los directores pero no tanto como para ponerme yo a dirigir.