La policía requisa obras tras seis horas de registro al transportista del IVAM

La investigación secreta del caso IVAM completó ayer su primer episodio con el registro de la sede de Logística del Arte, la empresa que habitualmente contrataba la institución cultural para el traslado de obras de arte. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se presentaron a las diez de la mañana en una de las naves de la citada firma. No abandonaron las instalaciones hasta pasadas las 16.30 horas. Tras la minuciosa inspección del lugar, los especialistas decomisaron varias obras de arte que estaban en las instalaciones. Al parecer, el empresario sostiene que esas piezas son de su propiedad y no pertenecen a otros coleccionistas o museos. No obstante, la Policía sospecha que la titularidad de esas obras pueda conducir al núcleo más cercano a la exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar. Se ignora el valor o el artista del material decomisado. Todas las obras se depositaron en unas instalaciones del IVAM en Ribarroja. Previamente, el juzgado había pedido colaboración a la institución para custodiar las piezas que pudieran ser requisadas al finalizar la instrucción.

La juez decretó ayer una pieza secreta en las pesquisas que analizan la gestión de la directora Consuelo Císcar al frente del museo. La decisión se adoptó tras la llegada al juzgado de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que supuestamente incluiría datos nuevos y relevantes sobre la investigación abierta. El dosier, que se esperaba desde hace meses, recogería indicios delictivos que guardarían relación con la causa actual. Durante el próximo mes -la medida se puede prorrogar- sólo el fiscal y la instructora conocerán los detalles de la causa.

La firma registrada ayer se ha situado desde el principio de la causa en el centro de las sospechas. Al parecer, los investigadores creen que el empresario, que también controlaba la firma Valsatrans y era habitual contratista de la institución cultural, costeaba el traslado de las obras de arte del hijo de la directora, conocido como Rablaci. La UDEF investiga desde hace unas semanas las conexiones del descendiente del matrimonio Císcar-Blasco con el entramado. El hijo, con apenas 30 años, había expuesto en numerosos centros en el extranjero. Casualmente estas exhibiciones eran en muy próximas en tiempo y lugar a las muestras que el propio Institut Valencià d' Art Modern montaba fuera de España. De igual modo, otra mercantil habría costeado los catálogos de algunas de estas exposiciones. Císcar trató de exculpar a su hijo e informó al juzgado que fue ella a título personal la que pagó los gastos de Rablaci. Pero no conserva las facturas.

Un exempleado de la firma también está colaborando con la UDEF. En una declaración reciente en la Jefatura Superior reveló un episodio muy llamativo y que posibilitó la apertura de una nueva vía de investigación. El exempleado relata a los agentes un episodio sorprendente tras desmontar una exposición en el IVAM. Un compañero le dijo: «Debemos llevar una escultura al chalé de Consuelo Císcar en Alzira, pero no digas nada». Los trabajadores procedieron al traslado de la obra al domicilio de la responsable. «Nos recibió Císcar y varios de sus empleados», confirmó a la policía. Se da la circunstancia, además, de que el testigo acudió ese día al museo únicamente para cumplir el cometido anterior. La directora se defendió y, en un primer momento, respondió que esas obras eran de sus hijas. Fue entonces cuando la juez pide a las descendientes que acrediten el pago de cuadros que prestaron al IVAM. Unos días más tarde, Císcar reconoce que las piezas -más de una decena que fueron cedidas al museo para completar las exposiciones de artistas- las compró ella luego se las regaló a sus hijos por diferentes eventos, como cumpleaños y otro tipo de celebraciones.

El sumario incluye declaraciones de varios directivos del IVAM que explican el modo en que supuestamente se amañaban contratos en la anterior etapa. Los responsables denunciaron irregularidades en la adjudicación de concursos, imposiciones a la hora de escoger empresas para acometer tareas y cómo se asumían gastos que no deberían correr a cuenta de la pinacoteca. También se investigan graves deficiencias en las compras de obras de arte.