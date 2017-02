Cultura busca seis bailarines tras liquidar el Ballet de la Generalitat

El Ballet de la Generalitat como unidad artística es historia. Tras concluir el contrato de los 15 bailarines con fecha del 31 de diciembre de 2016, no fueron renovados, una situación que los trabajadores tildaron de «ERE encubierto» a través de un comunicado. Cultura prescinde del Ballet de la Generalitat como cuerpo estable, es decir, no tendrá en nómina todos los meses del año a los bailarines. De hecho, los profesionales no figuraban en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), elaborada por el Institut Valencià de Cultura (IVC), como sí consta el Cor de la Generalitat.

A partir de ahora, ¿qué? La programación artística del IVC requiere de profesionales de la danza. Cultura busca ahora a seis bailarines, más dos 'covers', para sus producciones. Sin cuerpo propio, el IVC realizará las pruebas el próximo 25 de febrero. Las personas seleccionadas participarán en dos producciones. Una de ellas es 'El cant del cos', que vuelve a programarse y el segundo título de Cultura, un coproducción, se prevé para verano. En la elección de los bailarines participará, además del personal del IVC, Amaury Lebrun, el coreógrafo y director de 'El cant del cos', cuyos ensayos están previstos para la primera semana de marzo.

Reformas para utilizar el Centro Coreogràfic Los ensayos de 'Happy End', una de las primeras producciones del Teatre del Poble Valencià, se desarrollaron en el Centre Coreogràfic de Burjassot. Cultura quiere recuperar en la medida de los posible el uso del edificio, pero debe acometer una serie de reformas. Una de ellas pasa por mejorar determinados equipamientos, como las duchas del inmueble. El Institut Valencià de Cultura quiere que el edificio de Burjassot esté al servicio de los profesionales de la danza y del teatro.

A los seis bailarines, según fuentes del IVC, se les realizará un contrato por varios meses, posiblemente «de marzo a julio». Está previsto que 'El cant del cos' gire por la Comunitat y visite una decena de ciudades, tanto centros escolares como teatros. 'El cant del cos' es un espectáculo de danza que habla del cuerpo como vehículo de expresión de sentimientos y valores positivos que tenemos arraigados en nuestro interior. Tiene una clara vocación didáctica por su temática: la necesidad que tiene el cuerpo de expresarse en la etapa adolescente.

El elenco elegido podría, si se diera el caso, trabajar en más producciones de la Generalitat y Cultura podría contratar a más profesionales si fuera necesario. Desde el IVC van a aportar por producciones de «danza de creación contemporánea» dado que existe «mayor potencial» en la Comunitat y cierta tradición frente al teatro clásico. Desde el IVC defienden la presencia regular de la danza y de los bailarines en la temporada artística y justifican los cambios (la extinción del Ballet de la Generalitat) con criterios de «optimización de recursos». La anterior fórmula, la de mantener el Ballet de la Generalitat como cuerpo estable, «no era sostenible» para las arcas públicas.

El Ballet de la Generalitat, además, participaba en las óperas de Les Arts. Desde Cultura apuntaron que la última intervención del Ballet de la Generalitat en el coliseo fue en 'I vespri siciliani' el pasado diciembre. El coliseo, añadieron, podría realizar un casting propio para contratar a bailarines tras la desaparición de la unidad artística.