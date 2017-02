La Rambleta acoge el espectáculo 'Music Has No Limits' el próximo jueves

El espectáculo 'Music Has No Limits' (MHNL), «que ha roto los esquemas del mundo de la música», llegará al Espai Rambleta de Valencia el próximo jueves en una única actuación que propone un viaje por los grandes éxitos de la historia de la música y que abarca todos los géneros musicales, según los organizadores del evento.

Este show ya se ha representado en el Lincoln Center de Nueva York, en el Teatro Real de Madrid, ante 200.000 personas en el Bayfront Park de Miami, México, Milán y que durante su gira española ha pasado por Bilbao, San Sebastián y Gijón, con las entradas vendidas desde muchos días antes de las actuaciones.

'Music Has No limits' fue creado en torno al concepto de «la playlist de tu vida» y funde hits de estrellas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The White Stripes, Guns N'Roses o The Police, entre los que se pasean Puccini, Bach y otros clásicos, destacaron los organizadores.