Javier Moreno, escultor: «Hay que darle más voz a la naturaleza como creadora artística»

Desde pequeño quiso pertenecer al «mundo fascinante» del arte. Nació en Cuenca pero a los cuatro años ya pisaba su 'terreta'. Empezó estudiando diseño gráfico, pero pronto se dio cuenta que la dinámica de esta disciplina era rápida y a él le gustaba «saborear los procesos creativos». Decidió entonces que su «herramienta fetiche» fuese la cerámica, ese material con el que «todo lo consigue». Pero su objetivo real es revalorizar el respeto por la naturaleza, de la cual aprendió no sólo estudiando jardinería y paisajismo sino observándola día a día. La admira y por eso es su fuente de inspiración y la esencia de sus obras. No quiere dejar que la cultura se olvide de ella por ello seguirá dándole voz con su próxima exposición que se está gestando para este mes en la sala del Tossal.

- Presenta una nueva muestra: 'Nidos, cobijos y refugios. Arquitectura animal'. ¿Cómo nace este proyecto tan diferente al resto de sus obras donde las criaturas siempre han sido las protagonistas?

Nace de la observación de la naturaleza, como todas mis obras. Lo que la distingue del resto es que esta vez no se ve ninguna criatura de la naturaleza sino la huella que dejan en forma de arquitectura y que normalmente pasa desapercibida. Esas construcciones animales ocultas las quiero mostrar de forma grandiosa, dejando a la imaginación los seres vivos que podrían habitar en ellas. Fue una idea que se me ocurrió cuando estudiaba en la centenaria Escuela de Cerámica de Manises. La comencé en el 2012 y algunas piezas se han podido ver en certámenes, pero en esta exposición estarán todas reunidas por primera vez.

¿Qué tiene la naturaleza para inspirar todas sus creaciones?

De la naturaleza siempre se aprende algo nuevo. Dispara mi imaginación. Yo sólo me limito a reinventar y reinterpretar la realidad, que es la función de un artista. Además, es importante que el artista admire la temática que trata y yo admiro la naturaleza y la arquitectura que crean los animales. Ellos son los auténticos arquitectos en esta vida y la naturaleza es la verdadera artista y mi fuente de inspiración. Esta constantemente creando cosas nuevas y quiero que la gente sienta la misma fascinación que yo viendo mis esculturas de cerámica.

¿Es importante concienciar del medio ambiente a través del arte? ¿Es ese su objetivo?

Hay que darle más voz a la mayor creadora artística que es la naturaleza y fomentar el respeto por el medio ambiente. Ese es mi objetivo. Es importante luchar por la biodiversidad no sólo como un bien o una riqueza biológica, sino también como una fuente de futuro para nuestra propia supervivencia como seres humanos. Quiero revalorizarla y reivindicarla. Hoy lo que no se reivindica se queda atrás y nadie le presta atención. Ahora mismo con la crisis económica que hemos sufrido el arte ha estado reflejando eso, un arte político, muy de la economía, muy social y por otra parte se está dejando de lado la crisis ecológica y el medio ambiente como fuente de creatividad. Tanto los presupuestos como la cultura se están olvidando de la naturaleza.

'Nidos, cobijos y refugios. Arquitectura animal' refleja la constante lucha que el ser humano y la naturaleza mantienen por el espacio o territorio, ¿le ha costado a usted abrirse espacio en el mundo del arte?

Me sigue costando después de 13 años abrirme paso en el mundo del arte. En el 2004 fue mi primera exposición en una galería y mucho ha cambiado el panorama cultural. Además a mí que me gusta trabajar a un ritmo relajado para no obviar los detalles y creer en lo que hago. Pero hoy todo va demasiado rápido y el arte precisa de sus tiempos.

¿Y Valencia tiene una buena arquitectura, no animal, sino cultural?

Ha tenido momentos buenos que yo los cogí al principio de mi carrera, pero luego durante el periodo de crisis todo el tema cultural ha ido cayendo, empezando por la educación. Las escuelas no deberían dejar de lado asignaturas como las artes plásticas porque de ahí nace la cantera de artistas valencianos. Al igual que es fundamental el apoyo de las instituciones a los artistas noveles con más espacios expositivos y más certámenes. Yo tengo la esperanza de que las cosas vayan a mejor porque el arte y la cultura definen a una ciudad.