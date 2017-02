La Habitación Roja, Elyella Djs, Hola a Todo El Mundo y Barbott se suman al Festival de Les Arts

La Habitación Roja, Elyella Djs, Hola a Todo el Mundo y Barbott se suman al cartel de la tercera edición del Festival de Les Arts, que se celebrará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el 9 y 10 de junio y que ofrecerá además las actuaciones de bandas internacionales como Kakkmaddafakka, The Vaccines o Jake Bugg.

Las cuatro nuevas incorporaciones anunciadas este lunes por la organización del evento musical en un comunicado se suman a las ya anunciadas, como Fangoria, Digitalism, Iván Ferreiro, Sidonie, La Casa Azul, Fuel Fandango, Sensible Soccers, The New Raemon & McEnroe, WAS, Rural Zombies, Soledad Vélez, Gener, Arthur Caravan, Mechanismo y Meridian Response.

La banda valenciana La Habitación Roja, que lleva más de 20 años sobre los escenarios, repetirá en el escenario de Les Arts y llevará a la Ciudad de las Artes y las Ciencias su nuevo disco, así como los éxitos más sonados en sus nueve discos.

Elyella Djs, con los sonidos más frescos de la escena indie y de la electrónica, ofrecerán sus canciones y remixes de una manera nueva, excitante e incluso "exquisitamente extraña", han destacado desde la organización del festival.

Por su parte, Hola a Todo el Mundo trasladarán al público su nuevo trabajo 'Away', que se centra en la búsqueda de una personalidad propia, "consiguiendo dar a luz un disco brillante, luminoso y directo", mientras que Barbott y sus "riffs envolventes" subirán al escenario su ritmo y "fresca creatividad".

Desde la organización han indicado que en esta tercera edición, el Festival de les Arts busca volver a cautivar al público como lo ha venido haciendo en las anteriores ediciones, con más arte, más música, más gastronomía y más planes de los que nos recuerdan lo bonita que es la capital del Túria. Las entradas pueden ser adquiridas desde 40 euros hasta el próximo domingo 12 de febrero o fin de existencias en la web del evento.