'Vives' revisa la primavera valenciana para atraer al público adolescente al teatro

«Ya veremos cómo reaccionan los chavales. Es importante ganarse a los adolescentes para garantizar el público del futuro», explicó ayer Gabi Ochoa, dramaturgo que estrena el 8 de febrero 'Vives' en El Musical. ¿Qué es 'Vives'? Es una invitación a reflexionar sobre la primavera valenciana, cuando los alumnos del instituto Luis Vives protestaron armados de libros en sus manos contra el gobierno del PP, la corrupción y los recortes. Es la reivindicación de las ideas del humanista valenciano, «el primer Erasmus», según Ochoa, cuyas ideas están aún vigentes: «La filosofía y el pensamiento son un arma cargada de futuro». Ambas premisas sirven para lanzar preguntas al público sobre el papel de la educación y «los maestros como héroes», apuntó Ochoa. La banda sonora de 'Vives' recae en Pau Alabajos.

Por su parte, 'Els viatgers del temps', creada por Pot de Plom, desembarcará en el TEM , del 15 de febrero al 23 de marzo, para revisar la historia la historia del teatro y de los valencianos a través de trayectos que «recuerdan a 'Regreso al futuro' o 'Cazafantasmas'», según Xavi Castillo.

Nueva temporada

La diputada de Teatros, Rosa Pérez-Garijo, y el responsable la programación del Escalante trabajan ya en la nueva temporada que no saben dónde se desarrollará. El convenio con el Musical de momento se ha ampliado a abril y no descartan una segunda prórroga. Las obras en el teatro de no han empezado ni tan siquiera están las catas.