Kaiser Chiefs, cabeza de cartel del SanSan Festival 2017

El festival SanSan cuenta este año con un cabeza de cartel de lujo: Kaiser Chiefs. La banda de Leeds ofrecerá su descarga de energético rock británico en el escenario principal el sábado 15 de abril, en fecha exclusiva para España. La cita es en Benicàssim (Castellón) del 13 al 16 de abril.

Será la ocasión perfecta para conocer en vivo los temas de su nuevo disco, 'Stay Together', con el que no dejan de colgar el cartel de "Sold Out" en las arenas de Reino Unido. También repasarán los clásicos de una carrera iniciada hace 17 años.

Kaiser Chiefs se suman a un cartel que ya contaba con M Clan, Second, La Raíz, Elefantes, Miss Caffeina, Neuman, Manel, Niños Mutantes, Fuel Fandango, Varry Brava, Dinero, Full, Grises, Polock, Modelo de Respuesta Polar y Luis Brea y El Miedo, Rufus T. Firefly, Mucho, Ojete Calor, Corizonas, Despistaos, The New Raemon & McEnroe, Amatria, Ángel Stanich, Viva Suecia, Smoking Souls, Delafé, Nunatak, Mäbu, Fanáticos, Ñekü y Bitches Deejays.

Los abonos ya están a la venta en Ticketbell desde 42 euros el general y 69 euros el VIP. Para los empadronados en la localidad de Benicàssim contarán en los próximos días con un cupo de abonos con descuento especial del 40% sobre el precio.

También existen precios especiales super-reducidos de los abonos para los menores de 12 años a un precio de 5 euros para poder facilitar el disfrute del festival en familia.