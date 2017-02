valencia. Valencia se aleja de los musicales. O los musicales se alejan de la ciudad. Tanto monta, monta tanto. Pero lo cierto es que las grandes producciones de este tipo no encuentran su hueco en la cartelera de los teatros públicos. Espacios como el Principal ha renunciado a programar este tipo de montajes. Su oferta cultural, por lo menos hasta julio de este año, está cerrada y en ella no hay hueco para espectáculos de estas características. La política de los nuevos gestores públicos es clara: fomentar otro tipo de montajes en vez de alquilar los escenarios públicos para estas producciones.

Y eso que en 2016 entre las propuestas que más funcionaron se encontraron montajes como 'Sister Act' y 'Mamma mia', ambos de la productora Stage Entertainment. Esta empresa confirma a LAS PROVINCIAS que para este año no hay previsión de regresar a la ciudad. En la actualidad, mantienen en cartel en Madrid el más que aplaudido 'El rey león', un espectáculo al que la productora pretende sacarle el máximo rendimiento posible para recuperar la gran inversión que les supuso subirlo a las tablas. Además, están con los preparativos de 'El guardaespaldas', otra obra que, de momento, no tiene entre sus planes una visita a la capital.

Los espacios públicos se han vuelto reticentes a acoger este tipo de propuestas que llevan al teatro a miles de espectadores. Según fuentes consultadas por este periódico, en escenarios como el Principal no hay cerrado, hasta la fecha, ningún acuerdo con ninguna gran productora que traiga a la ciudad un montaje musical. Asimismo, y aunque en el último trimestre del año la oferta de este espacio, -que también ha sido el escenario donde se representaron musicales de la talla de 'La bella y la bestia' o 'Sonrisas y lágrimas'-, no está perfilada del todo. Y no lo está, insisten estas mismas fuentes, porque todavía está en marcha el proceso para elegir al titular de la dirección de Artes Escénicas del llamado Instituto Valenciano de Cultura. Como consecuencia, es poco probable que se cierre un acuerdo con alguna empresa de espectáculos debido al poco margen de tiempo que quedaría para concretar la programación de un montaje de estas características.

Las productoras afirman que la política de Cultura dificulta acceder a un espacio público

No obstante, la cartelera de los espacios privados quiere cubrir este hueco cultural. El Olympia, por ejemplo, sí apuesta por este tipo de propuestas musicales. El pasado martes se presentó en la ciudad el espectáculo 'Cabaret', que estará sobre este escenario entre el 4 de marzo y el 9 de abril. El montaje es una de las obras de Som Produce, una empresa que también tutela el musical 'Priscilla, reina del desierto'. Esta obra termina este fin de semana su andadura por Barcelona. Después, la gira les llevará a ciudades como Mallorca, Pamplona, Logroño, Santander, Vigo y Murcia. Ni rastro de Valencia. Sin embargo, la capital entra en sus planes, aunque es muy complicado que sea ya en este 2017. Según la productora, en los últimos tiempos, y debido a la política que está desarrollando la Conselleria de Cultura, es más complicado acceder a escenarios como el Principal. El Olympia, lugar donde recalará 'Cabaret', se queda pequeño para acoger la escenografía de 'Priscilla'. Así que Som Produce no se rinde y confiesa a este diario que baraja otras instituciones como el Palau de les Arts.

Pero, de momento, en el coliseo valenciano sólo está en la agenda para el mes de noviembre y durante dos semanas un montaje musical del que apenas se atienden datos. Y eso que, no hay que olvidar, Les Arts también fue testigo de un hito de los musicales en la ciudad: a finales de 2013 acogió 'Los miserables', un espectáculo de enorme éxito y que llegó a congregar a más de 40.000 espectadores. Un año después, regresaron a la ciudad, aunque estuvieron menos tiempo. Otro montaje que no incluye a Valencia en sus previsiones es 'Dirty Dancing'. En la página web del espectáculo están cerradas fechas hasta octubre de este año y no aparece la ciudad.