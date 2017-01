Guillermo Zarranz cede la presidencia de LAS PROVINCIAS a su hermano Gonzalo

Gonzalo Zarranz Domenech es el nuevo presidente de LAS PROVINCIAS. Sustituye a su hermano Guillermo, que deja voluntariamente el cargo que ha ocupado durante los últimos 25 años.

Gonzalo Zarranz tiene 64 años de edad y es general auditor en la reserva. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, pertenece al Cuerpo Jurídico Militar por oposición desde 1978 y ha sido Jefe de Asesoría Jurídica en diversos destinos militares, como el Cuartel General Conjunto de la OTAN, el Cuartel General de la OTAN en Bétera, el Estado Mayor de la Defensa, el Cuartel General del Ejército y en tres misiones internacionales en los Balcanes. Es también Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid.

El nuevo presidente de LAS PROVINCIAS ha estado vinculado desde siempre a esta casa por razones familiares y con mayor intensidad desde 1970, cuando se incorporó al Consejo de Administración de Federico Domenech S. A, empresa editora del periódico.

Al respecto ha manifestado: «Me he considerado, y he pretendido ser, durante los 25 años que ha sido presidente mi hermano, su colaborador más inmediato».

Sobre la participación empresarial ha explicado que en la actualidad «quedamos en el accionariado de LAS PROVINCIAS, junto a nuestro socio mayoritario, Vocento, la familia de mi hermano Guillermo y la mía, orgullosos de ser quinta generación, y la de nuestros hijos la sexta, de la familia Domenech, y nos sentimos muy satisfechos por recoger el testigo de nuestra madre y por formar parte del mejor grupo de prensa de España, lo que nos permite albergar muchas esperanzas para los próximos 150 años que comienzan en nuestra particular historia».

Para Gonzalo Zarranz, alcanzar la presidencia de LAS PROVINCIAS constituye «una gran satisfacción, un honor, una responsabilidad y una deuda de agradecimiento con todos aquellos que lo han permitido, y aquí quiero expresar mi especial gratitud a Guillermo por su generosidad, al proponerme para el cargo; espero no defraudar ninguna confianza y estar a la altura de los dos que me han precedido, mi hermano y mi padre, dos personas muy importantes para mí y a las que siempre he admirado».

Ante los retos que se plantean para la prensa, Gonzalo Zarranz considera imprescindible «convivir con las nuevas tecnologías, buscando el valor de marca», en la certeza de que, en cualquiera de sus soportes, el periódico debe ofrecer y dar credibilidad». Unos principios que entroncan con «el manifiesto fundacional elaborado por Teodoro Llorente Olivares» y que postulaban «independencia, mesurada imparcialidad...»

El futuro lo ve marcado por la necesidad de «seguir desarrollando la buena convivencia entre el soporte papel y el on line, cosa que se ha demostrado posible».

Como claves de futuro considera imprescindible «atraer al anunciante, haciéndole ver la rentabilidad sobre otros medios de la publicidad en un soporte escrito». Y ese beneficio está claramente ligado a «la función de la prensa para informar, opinar, reflejar la situación social, ejercer la crítica y entretener».