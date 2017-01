El cine pierde a uno de sus actores más camaleónicos

madrid. Los médicos le dijeron basta en julio del año pasado. John Hurt no podía seguir ese ritmo de trabajo al que estaba acostumbrado, que le había llevado a participar en cerca de doscientos proyectos cinematográficos y televisivos, sin contar las innumerables veces que se había subido a las tablas para ponerse en la piel de los personajes clásicos que tanto amaba. «Es con gran tristeza y gran decepción que debo renunciar», explicó al tener que decir no a Kenneth Branagh. Le había guardado un papel para 'The Enterteiner'. El cáncer de pancreas que le habían detectado en 2015 -y que él mismo se encargó de comunicar a todo el mundo- se había reproducido. La enfermedad que acabó con su vida el pasado miércoles a los 77 años en su casa de Norfolk, al norte de Inglaterra. Solo ayer su cuarta esposa, Anwen, se lo comunicó al mundo. Se marcha uno de los actores más camaleónicos, abierto a todos los géneros que el cine, la televisión o el teatro le ofrecían.

Demostró esa capacidad de transformación desde sus comienzos, cuando en su colegio del condado de Kent -donde creció- debutó haciendo el papel de una chica. Aunque sus padres querían que fuera profesor de dibujo, en 1960 descubrió su pasión por el teatro y se inscribió en la prestigiosa Academia Real de Arte Dramático (RADA), donde se tituló dos años más tarde.

Paralelamente a las tablas debutó en televisión, ganando notoriedad entre los británicos por su interpretación del escritor travesti Quentin Crisp. Le valió el primer Bafta de los cuatro que consiguió. Aunque su gran papel televisivo fue el de Calígula en 'Yo, Claudio'. Fue una época frenética para Hurt, que comienza a llamar la atención de Hollywood por su papel en 'El expreso de medianoche' (1978).

Su trabajo como el adicto Max le valió su primera candidatura al Oscar, un Globo de Oro y otro Bafta. Dos años después, David Lynch lo recluta para su papel más importante. Durante ocho horas al día, Hurt se debe poner en manos de los maquilladores para que le coloquen la máscara necesaria para transformarse en el John Merrick de 'El hombre elefante'. Un papel que le valío su segunda candidatura a los Oscar. Pero, otra vez, se fue de vacío. «Con todo ese maquillaje no podía estar seguro de lo que estaba haciendo. Tenía que confiar por completo en el director», reconoció el actor inglés. «Nadie podría haber interpretado 'El hombre elefante' de manera más memorable. Llevó esa película a la inmortalidad cinematográfica. Se le echará de menos», escribió Mel Brooks en Twitter .

Entre estas dos películas, Hurt participó en 'Alien' como el ejecutivo Kane. Sus participaciones en 'Hellboy', 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal', 'Los crímenes de Oxford', 'V de Vendetta' o 'El topo' dan muestra de la capacidad de este «actor de alquiler» -como se definía- para transmutarse en un ritmo de trabajo que apuró hasta que las fuerzas le aguantaron. Deja cuatro proyectos terminados y que aún se tienen que estrenar en España.