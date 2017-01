El sector afea a Rajoy su ninguneo al cine español y recuerda que los Reyes sí lo aprecian

madrid. Directores y actores mostraron su enfado con Mariano Rajoy por admitir que no había visto ninguna de las películas que pelearán por los premios Goya. Una falta de interés sobre la que el presidente abundó al añadir que, si bien la industria cinematográfica es «uno de los asuntos pendientes en el futuro», se trata de uno más de los «otros muchos» temas que el Ejecutivo tiene sobre la mesa.

Daniel Sánchez Arévalo, responsable de cintas como 'Primos' o 'La gran familia español', publicó en Instagram un vídeo en el que criticaba sus palabras en Onda Cero. «¿Qué es eso de que no has visto ninguna película nominada a los Goya? ¿Qué es eso de que no tienes tiempo para ir al cine?», afirma el cineasta, que recuerda que «los Reyes también están bastante ocupados y son muy asiduos a ver cine español».

«Además, Génova está pegada a la Academia de Cine, están puerta con puerta; tú te pasas cualquier tarde por ahí y te dejamos los DVD para que veas las películas en tu casa», anima Sánchez Arévalo. El actor Antonio de la Torre recomendaba al presidente que viera 'Cerca de tu casa' «porque va de gente desahuciada, y por lo tanto es ficción, eso no pasa en España».

Igualmente, reaccionaron a través de Twitter directores como Borja Cobeaga ('Negociador', 'Pagafanta') o J.A. Bayona, que acumula 12 nominaciones en la edición por 'Un monstruo viene a verme'. «Un presidente que no ve el cine que se hace en su país no es por falta de tiempo, sino de interés. Un desprecio impensable en otros países», afirma el director de 'Lo imposible'.