Francisco revisa 35 años de carrera musical en su nuevo disco

valencia. El cantante Francisco acaba de sacar a la venta un nuevo trabajo que bajo el título '35' recoge gran parte de sus grandes éxitos, así como cuatro temas inéditos. El nuevo disco -a excepción de las nuevas canciones- fue grabado en directo en una actuación que celebró el pasado 1 de diciembre en el Teatro Apolo de Madrid. «En estos 35 años he tenido mis momentos álgidos, y otros momentos, como todo artista con una carrera dilatada; pero si tuviera que hacer un resumen, te digo que hay más cosas buenas que malas», aseguró el cantante valenciano.

«Si volviese a nacer, volvería a hacer lo mismo; si cabe, hoy trabajo con más energía, ilusión y ganas que cuando empecé», señaló Francisco. «Soy muy exigente con mi trabajo, disfruto mucho más de las cosas, me tomo la vida con otra filosofía», agregó.

Respecto al nuevo disco, «hemos seleccionado aquellas canciones más representativas como 'Latino', 'Tú ni te imaginas' o 'La chica del póster'», destacó. «Tengo cuatro temas nuevos, entre ellos el que estamos promocionando, 'Luna rosa'; con esa canción he pretendido fusionar los ritmos que tanto nos unen, los del Mediterráneo», añadió. «Cuando empecé, salías en Televisión Española, que sólo había una, y a la semana siguiente vendías 50.000 discos; hoy, para que te vean esos millones de personas, has de olvidarte, no puedes hacerlo», comentó respecto al estado del sector discográfico.

El cantante valenciano habló también de la polémica surgida hace unos meses tras la publicación de varios comentarios realizados en sus redes sociales en los que llamaba «escoria» y «delincuente» a Mónica Oltra, y «sinvergüenza» a Joan Ribó. «Me he borrado de todas las redes sociales, tuve una experiencia negativa, era un profano en esto y en mi Facebook personal ponía mis cosas y mis burradas, como soy yo, que la gente se cree que soy muy serio o estirado, pero me considero una persona divertida y bromista, y tengo también mi corazón; me siento muy orgulloso de ser valenciano y español», señaló. «En su momento pedí disculpas, pedí perdón, y punto y pelota».