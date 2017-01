«Cuando el escritor está cómodo, deja de tener alma»

Se define como antisocial peros sociable. Asegura que no busca romper las reglas porque, en lo referente a la literatura, no atiende a ellas. Cada libro que comienza a escribir le obliga a reinventarse. El autor valenciano Alberto Torres Blandina (Valencia, 1976) ha publicado recientemente 'Contra los lobos' (Aristas Martínez), una novela que aúna tres historias en una para reflexionar sobre la crisis de valores y las perspectivas de un mundo que mira al futuro, aunque anclado en los parámetros del pasado.

¿Qué va a encontrar el lector en este libro?

Son como tres historias cruzadas, parece que no tenga nada que ver, son muy diferentes en forma, y luego vamos viendo como se conectan. Es una novela en la que todo encaja. Yo siempre trabajo sobre ideas, me interesaba la de la culpabilidad del testigo. La novela empieza con una agresión, uno que está mirando. Está siendo cómplice. Vivimos muy tranquilos con el argumento de que no hemos hecho nada. Pero si no haces nada, también eres culpable.

¿Es esta una novela política? Habla de la crisis de valores...

Es política en el sentido más filosófico. Habla sobre el hecho de que los viejos parámetros han dejado de servir para la sociedad, sin embargo, no hemos creado otros nuevos.

Estamos en tierra de nadie. ¿Cuál es el mundo nuevo? Vivimos un momento de fanatismos de todo tipo.

Se ha atrevido a mezclar lo que, a primera vista, son tres historias diferentes, pero que después tienen un relación que impacta al lector.

Es que es una sobre los márgenes. Hay, por ejemplo, dos adolescentes que no acaban de encajar. Hablo de seres marginales que, pese a que las historias sean diferentes, luego tienen nexos en común. Yo me siento identificado con estos personajes. Soy muy sociable pero poco social. No me encanta socializar. Estoy más que harto de las mismas cosas.

¿Por qué es imposible etiquetar bajo el paraguas de un género concreto su novela?

Porque no me interesan los géneros. Te marcan la novela que debe ser, los parámetros que ha de cumplir. Les encanta la repetición. Yo odio repetirme a mí mismo. No me interesa. Intento ser el autor que me interesa como lector, que se reinventa. Cuando el escritor está cómodo, deja de tener alma.

Deduzco que es de los que piensan que los escritores deben romper las reglas. ¿O deben cambiarlas?

No es que se 'anti' algo. No hablo de reglas, sino de contar una historia de la mejor forma posible. Hay historias que no se pueden contar con principio, nudo y desenlace. El autor debe posicionarse ante el lector, llevarle donde no ha estado. Yo no estoy para vender sino para escribir. Aspiro a algo más. Siempre estoy en una constante búsqueda, me hago preguntas. Hasta la etiqueta de novela se queda corta con este libro.

¿Cambia el autor cuando se enfrenta a su quinto libro?

En mi caso, sí, porque tengo la necesidad de reinventarme, de abrazar un estilo nuevo. Para cada libro tengo que hacer un montón de pruebas. Es más difícil que para un escritor que utiliza siempre las mismas fórmulas. Tienes cierta presión de si va a gustar más o menos a los lectores.

Hace poco regresó de un campamento de refugiados en Grecia. ¿Ha sido la novela más dura que ha vivido nunca?

Aún estoy procesando lo vivido. No tienes palabras para explicarlo. No puedo entender lo que está ocurriendo con los refugiados. Son personas de clase media, que antes de empezar la guerra vivían en casas como las nuestra. Que tenían coche, televisión de plasma, chalé.... A esa gente les cayó una bomba y nosotros no lo queremos ver. ¿Qué coherencia es esa? Te quedas sin palabras.