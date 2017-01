El Cervantes de Bonet mirará a América y África

Juan Manuel Bonet no prepara grandes cambios en el Instituto Cervantes. El nuevo director de la institución, nombrado ayer oficialmente por el Consejo de Ministros, asegura que su gestión será «continuista» respecto a la de su predecesor, Víctor García de la Concha. «Estoy identificado con su idea de que somos la casa común del español a ambas orillas del Atlántico», declara Bonet, que prepara su traslado desde París (dirigía el Cervantes francés) a Madrid, donde se encargará, desde el 8 de febrero, de una red de 87 centros en 44 países, con un presupuesto de 115 millones de euros.

Sin embargo, Bonet es consciente de que el Cervantes tiene que moverse. La competencia de otros institutos, los tradicionales British Council, Alliance Française o Goethe, y los nuevos, como el Confucio, obligan a diseñar un plan de acción que pasa por expandirse. Y ahí los ojos están puestos en Asia, pero sobre todo, en el sur de África. «Tenemos una muy buena red en Marruecos y podemos dar el salto», destaca. La marca 'Cervantes' funciona y de eso quiere aprovecharse el nuevo director. «Ciudades de todo el mundo nos piden que nos instalemos en ellas porque saben que somos un foco cultural muy importante», continúa el director, que no se deja contagiar por el pesimismo que en otros tiempos rodeaba al Instituto. «No estamos en un mal momento; al contrario, estamos bien. Aunque en plena crisis se pudo pensar en cerrar algún centro, no se cerró».

En cualquier caso, América seguirá siendo el principal foco de su trabajo. Bonet recuerda la ya estrecha colaboración del Cervantes con instituciones de todo el continente en asuntos tan importantes como el Siele, el sistema de certificación del nivel de español que comparten los países hispanohablantes.

Aunque, eso sí, admite que al norte ha aparecido un actor no esperado y, en principio, hostil: el nuevo presidente de Estados Unidos. «Me sumo a la inquietud. La actitud de Trump no pinta bien, pero por eso no vamos a dejar de trabajar», subraya, antes de recordar que 55 millones de personas hablan regularmente castellano en el país de las barras y estrellas. Además, Bonet cita los tres grandes centros del Cervantes en Estados Unidos -Nueva York, Albuquerque y Chicago-, y la amplia red de entidades colaboradoras, entre las que se incluyen los consulados de México en diferentes ciudades. «Nos sentimos muy cercanos a México, lo que les ocurra no nos es ajeno y no entendemos las agresiones del nuevo presidente hacia este país hermano», se posiciona Bonet.

Entre los retos institucionales, el nuevo director del Cervantes señala la necesidad de una mayor colaboración con «todos los agentes de la industria cultural», incluidas las academias catalana (Ramon Llull), vasca (Etxepare) y la Real Academia Galega. «Es mi deseo hablar pronto con las correspondientes instituciones de esas comunidades autónomas y quiero manifestar mi deseo de una interlocución fluida respecto de planes de futuro», asevera. La comunicación con museos, fundaciones y entidades españolas en el extranjero también está en la agenda de Bonet.

Políticamente, la dirección del Instituto Cervantes está en manos compartidas, las de los ministerios de Exteriores y Cultura, y en el pasado, esta bicefalia generó no pocos roces. Bonet cree que en la actualidad existe «una buena sintonía» entre ambos departamentos y desea que esto vaya a más en el futuro.

Escritor y crítico literario, Bonet está más que acostumbrado a lidiar con la gestión cultural. Fue director del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) entre 1995 y 2000 y del Museo Reina Sofía entre 2000 y 2004. En su etapa como director del Cervantes quiere seguir contando con el secretario general, Rafael Rodríguez Ponga, del que elogia su trabajo en estos años. Íñigo Méndez de Vigo afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que Bonet tendrá la «difícil papeleta» de sustituir al «gran» García de la Concha.