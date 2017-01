La sala de exposiciones del centro municipal mutará a aula multiusos

La reordenación del centro municipal también pasa por la sala de exposiciones. Desde Las Naves aseguran que la programación cultural mantiene las muestras, pero se quiere optimizar el espacio. Cuando no haya exposiciones, la sala se utilizará para actividades vinculada con la innovación o para hacer hueco a las 'startups'. La sala de exposiciones se concibe a partir de ahora como un aula multiusos, una nueva vertiente que se potencia sobre todo desde que el Espai Mutant está cerrado.

La actuación para reparar el suelo escénico, que se dañó tras la filtración de agua de las lluvias de principio de diciembre, todavía no ha arrancado. Desde el contenedor municipal no descarta que la reparación sufra retrasos. En un principio, se baraja marzo como mes de reapertura. Mientras tanto, las artes escénicas sobreviven en las Naves gracias al ciclo 'Out of the box'. Así, el espectáculo de danza 'Party', previsto para el 17 y 18 de febrero, se desarrollará en la sala de exposiciones. Para el 25 de febrero está previsto 'Inventario', de Bárbara Buñuelos. El 3 de marzo será el turno de Quim Bigas con 'Molar', que tomará los patios, mientras que 'Who is me, Passolini' de Álex Rigola, se escenificará en la biblioteca del 3 al 5 de marzo, como avanzó LAS PROVINCIAS.

El acuerdo con el IVAM

Otro cambio aún por materializarse es la colaboración de las Naves con el IVAM. Todavía está pendiente la firma del convenio por el cual las antiguas fábricas de Juan Verdeguer y el museo se conviertan en aliado. Desde la entidad municipal sostienen que han de revisar los últimos cambios realizados por la Generalitat en el escrito. Cuanto estén cotejados las modificaciones en las cláusulas, apuntan las mismas fuentes, se suscribirá.