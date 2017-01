Railowsky muestra su idilio con los fotógrafos

«Va a haber Railowsky hasta en la sopa». La frase pertenece al propietario de la librería Juan Pedro Font de Mora. La pronunció ayer durante la presentación en La Nau de la segunda exposición (la primera fue en el MuVIM) que sirve para rendir homenaje a las tres décadas de vida de la librería. El idilio de Railowsky con la fotografía o, mejor dicho, con los fotógrafos («Exponene en la librería y acabamos haciéndonos amigos», dijo Font de Mora) continúa en La Nau, que recurre al mismo hilo conductor y gráfico que en el MuVIM (los fotógrafos son paradas de metro).

En el particular viaje de 'Railowsky underground', cada fotografía si no es la invitación a un mundo sí lo es a una historia. Los fotoperiodistas valencianos José Vicente Penalba y José Aleixandre abren puertas a la Valencia en blanco y negro con imágenes de la década de los 70, a la ciudad que inaugura la democracia, a la ciudad marginal... Sin añoranza, sin nostalgia, reflejando lo que captaron sus objetivos.

«El que no sale a la calle no se entera de nada. La calle es la vida», sostiene Luis Baylón, uno de los fotógrafos que participa en la muestra. En la exposición de Railosky, que se mantendrá en La Nau hasta el 19 de marzo, también hay conflictos bélicos, la que retratan Gervasio Sánchez y Sandra Balsells que viajan a Kosovo y Kabul, entre otros escenarios bélicos. «La guerra es imposible mostrarla, porque la guerra no dura un fotograma», opina Gervasio Sánchez.

«En una guerra es imprescindeble psocionares a favor del bando de las víctimas» se lee en uno de los muros de la sala. La frase corresponde a Balsells, la única mujers de la nómina de diez fotoperiodistas, como Xurxo Lobato, Francisco Moltó Esquembre o Juan Manuel Castro Prieto).