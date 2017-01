El IVAM revisa sin idealismo el arte de la II República

La historia y el arte se dan la mano siempre. El contexto es imprescindible para comprender las creaciones y, a veces, éstas contribuyen a entender lo que nos rodea. Para aproximarse a 'La presencia y la ausencia', que se inaugura hoy en el IVAM y estará en la galería 6 hasta el 7 de mayor, el visitante se ha de retrotraer a 1937. El Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de aquel año se convirtió en la declaración más visible y difundida de la Segunda República sobre el papel humanizador del arte frente a la creciente violencia, tanto en España como en Europa. Para el entonces gobierno español los artistas jugaban un papel esencial en la comunicación de la importancia sobre el arte y la cultura. Alemania y la URSS también participaron y, como en la mayoría de casos, los artistas y sus obras servían, haciendo una interpretación generosa, de transmisores de la realidad del momento y , en el otro extremo, como propagandistas. 'El Guernica', de Pablo Picasso, fue la obra más famosa que se había encargado para el Pabellón Español, pero hubo más artistas que aportaron piezas, como Julio González, Alberto Sánchez o Joan Miró, entre otros.

De la Exposición Internacional y de 'El Guernica' se cumplen 80 años en 2017. También hace ocho décadas que Valencia dejó de ser la capital del país, representación que ostentó desde noviembre de 1936 a octubre de 1937. El Museo Reina Sofía ultima una exposición con la obra magna de Picasso como 'leit motiv'. El IVAM no tiene 'El Guernica' en sus fondos ni en sus paredes, pero sí echa la vista atrás con la propuesta de Xavier Arenós.

En 'La presencia y la ausencia', exposición realizada ex profeso para el museo valenciano, se hace imprescindible nociones básicas para entender la propuesta del artista. Arenós, natural de Vila-Real, avisa: «No es una exposición 'fast food'». También en una muestra exigente en tanto que reclama la atención, la lectura y la interpretación del visitante, «algo revolucionario hoy en día», apostilla Arenós.

El artista castellonense explora la historia reciente mediante siete piezas. A través de la escultura, el dibujo, la fotografía o el vídeo, Arenós «activa el peso del pasado», explora «los conflictos políticos» no resueltos (como la idea de soberanía) y profundiza en la caída de las utopías que simbolizó la II República. Su propuesta no ofrece una «visión idealizada» de aquella época, porque, «hubo conflictos» y se desmarca de la idea de 'buenismo' atribuida a dicho sistema democrático, aunque después de la II República vino «la oscuridad del franquismo», matiza. Que no haya duda: Arenós está a favor de la II República por su sentimiento antifascista y su esfuerzo en lo cultural y educativo, pero huye de la visión simplista. A Arenós le interesan los matices y los detalles.

Detiene su mirada en el pasado para «activarlo» Habla de memoria social: «Si las heridas no se curan, supuran». Pero mira al presente: «Me preocupa la despolitización actual».

La galería 6

¿Qué es 'La presencia y la ausencia'? En la planta baja de la galería 6, Arenós revisa el legado del Pabellón Español a través de cuatro obras, como 'Promenade (et promesse), un díptico fotográfico que muestra una maqueta tallada de 'El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella' de Alberto Sánchez y que subraya el estado mortuorio en el que acabaría aquella utopía republicana; o 'Tensegridad roja y blanca', una pieza escultórica integrada por tres columnas idénticas a las que compusieron el pabellón y que permanecen suspendidas en el aire mediante cables tensionados.

Completan la sala 'Peana para tres banderas', donde el soporte de las enseñas nacionales se transforma en un ataúd; y 'Trama y urdimbre', una composición de 24 dibujos realizados con la técnica del 'frottage' sobre el asiento de cuerda de una silla de la época y que es una metáfora de la dureza del cuerpo de los exiliados. Arenós citó a Picasso, Renau y Max Aub como artistas que dejaron el país durante el franquismo.

La planta superior de la galería 6 se dedicada al Instituto Obrero de Valencia, que fue considerado un ejemplo de la innovación pedagógica. Sobre esa institución pionera giran tres instalaciones. 'Franja roja y negra' consiste en una composición formada por un vídeo que refleja la búsqueda de una franja rojinegra (colores de la CNT) que el artista vio en una fotografía tomada en 1937 y que, finalmente, no apareció tras realizar catas porque había sido pintada al temple. Junto al audiovisual, se ha pintado en el museo esa cenefa.

'Arco voltaico' exhibe una noticia, un libro (el primero que la editorial Ruedo Ibérico publicó en el exilio) y una pieza escultórica que imita a un pupitre de la época. 'Dibujar una estrella de cinco puntas' se compone de una serie de fotografías de alumnos de la Facultad de Bellas Artes que participaron en un taller y un banco de madera en forma de estrella irregular. Esta pieza sirve para poner en cuestión la eugenesia de algunos líderes de la época.

Austera, visualmente minimalista y dura. Así define Xavier Arenós su exposición. «Enigmática, ambigua y sugerente» la considera José Miguel G. Cortés. Para el director del IVAM, 'La presencia y la ausencia' huye de lecturas evidentes y maniqueas. Con motivo de la selección, el museo ha realizado un catálogo que, a jucio del artista, puede considerarse «una pieza más» de la exposición.