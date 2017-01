La sala municipal rechaza las críticas de Avetid

La presentación de las residencias artísticas Graneros de Creación coincidió con las recientes críticas de las empresas de teatro y circo valencianas, representadas por Avetid, que acusaron tanto a la Conselleria de Cultura como al Ayuntamiento de «competencia desleal» porque no puede rivalizar con las entradas a precios populares y los cachés altos de las salas públicas. La gerente de Rambleta, Lorena Palau, mostró ayer su sorpresa por estas críticas y aseguró que la gestión de este espacio no se corresponde con lo denunciado por Avetid. «Me ha sorprendido. Nosotros no pagamos cachés a las compañías. No estamos en plataformas donde se ofrecen las entradas con ofertas. No hay descuentos. Intentamos con nuestras actuaciones poner en valor la cultura. Hay foros internos donde mostrar este tipo de acusaciones», dijo ayer Palau.