Las artes escénicas alzan la voz

Se ha roto la tregua. Un aluvión de críticas a la gestión pública sacude a la Conselleria de Cultura y al Ayuntamiento de Valencia. El tiempo de las buenas relaciones y el entendimiento, parece, ha llegado a su fin. A las artes escénicas valencianas se les ha agotado la paciencia. Tanto que, en menos de 20 días, hasta tres colectivos han alzado la voz contra la política cultural de las administraciones valencianas.

Ayer mismo, las empresas de teatro valencianas dijeron basta y acusaron tanto al Consell como al Consistorio de «competencia desleal». La Asociación de Empresas de Artes Escénicas del País Valenciano (Avetid) hizo pública la lista de reclamaciones a los actuales gestores públicos. Un conjunto de exigencias que denotan que las relaciones entre la industria teatral y la Administración no atraviesan un buen momento. Concretamente, las quejas se centran en el hecho de que las empresas privadas no pueden rivalizar con las entradas a precios reducidos que imponen las instituciones culturales de titularidad pública. Tampoco pueden competir con los cachés que pagan a las compañías, más altos al manejar «dotaciones económicas anuales muy superiores a las de las salas privadas (a veces duplicándolas o triplicándolas)».

Desde Avetid se dispara contra la gestión en espacios municipales como el Teatre El Musical (TEM) o La Rambleta, a los que se les acusa de proponer en sus cartelera espectáculos que deben encontrar su espacio en las salas privadas. «Ofrecen espectáculos de factura media de compañías nacionales o producen montajes donde no contratan a profesionales valencianos, con muy poca incidencia además en las producciones de compañías valencianas», añade la entidad, quien también tiene sus quejas contra otros escenarios como el Palau de la Música. «Ofrece conciertos multitudinarios para adultos y niños a precios populares, o gratuitos, de agrupaciones que solían programarse en espacios privados», aseguran del auditorio valenciano. «En definitiva, llevan a cabo acciones de mucha visibilidad pero que no contribuyen a la construcción del tejido profesional valenciano y que en cambio, sí rivalizan con los teatros privados que no pueden competir ni en promoción, ni en dotaciones económicas», denuncian desde Avetid.

LAS CRÍTICAS AVETID «En los escenarios públicos se pueden pagar cachés mayores y entradas a un precio muy inferior» ESCRITORES TEATRALES «No sólo debe haber ayudas sino un plan de difusión de la dramaturgia de autores vivos» ACTORES «Hay una falta de dirección, de proyecto y de rigor en la gestión cultural»

Por ello, reclaman con urgencia la construcción «de una estructura organizativa para el diseño de los modelos de programación entre los agentes culturales institucionales y los privados».

En menos de 20 días, Avetid es la tercera entidad que critica la política cultural pública. La semana pasada fue el turno de los dramaturgos de la región. El colectivo se manifestó en el teatro Principal desparramando decenas de textos por el suelo. Exigían visibilidad. Que se les programara en los teatros públicos. También, que las obras que recibieron subvenciones del Instituto Valenciano de Cultura, lleguen a pisar las tablas de las salas dependientes de la Administración. Para la castellonense Sonia Alejo, «no sólo deben haber ayudas sino un plan de difusión de la dramaturgia de autores vivos». En el imaginario de muchos de ellos estaba la presentación, un día antes, del plan de democratización de la cultura, en el que se incluían la gratuidad de espacios públicos o la creación de una 'Butaca solidaria' para personas en riesgo de exclusión social. «Si siguen por este camino, los que vamos a ocupar esa butaca vamos a ser los escritores», aseveró el dramaturgo Gabi Ochoa.

Pero antes de todos ellos, los actores de la Comunitat ya habían mostrado su disconformidad con el hecho de que el Rialto dedicara unos días de su programación al teatro amateur, como publicó LAS PROVINCIAS. «Es consecuencia de la falta de dirección, de proyecto y de rigor en la gestión cultural», censuraron desde el sindicato de intérpretes valencianos. «No es una crítica al teatro amateur. Es el rechazo a que una institución pública se use como un salón de actos», argumentaron desde el sector.