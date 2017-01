Sundance no teme a Trump

park city (utah). Quien más y quien menos anda conmocionado en Estados Unidos con la llegada de Trump. En este sentido, los integrantes de la industria del cine se han mostrado, en su mayoría, contrarios al nuevo presidente. Por ello es lógico que en plena investidura las miradas se vuelquen hacia este sector. Y este sector tiene estos días su sede en Sundance.

En Park City (Utah) se celebra la 34 edición de este festival, que se caracteriza por dar cobijo a las producciones más arriesgadas, independientes y comprometidas socialmente. Estas características lo podrían convertir en un espacio incómodo para Trump de acuerdo a su ideario. Y de hecho algunas de las propuestas que el certamen acoge este año no cuadran con los intereses ni creencias del poderoso magnate. Así, uno de los grandes protagonistas de la programación es Al Gore, el que fuese vicepresidente de Clinton. El político es un destacado activista medioambiental, un tema que el nuevo presidente americano ha menospreciado en varias ocasiones.

El festival ha acogido la presentación del documental 'Una secuela incómoda', continuación, diez años después, de 'Una verdad incómoda', la cinta ganadora de dos Oscar que despertó la conciencia ecológica en todo el mundo. La segunda parte impresiona menos, pero sigue siendo igual de informativa sobre los peligros de no tener en cuenta el cambio climático. Gore muestra la caravana de lugares a donde ha llevado su mensaje en este tiempo, las consecuencias del clima violento en la última década, y los avances logrados. Y estos precisamente podrían estar en peligro con el mandato de Trump, que durante todo el documental aparece en un segundo plano. La película termina precisamente con la visita que el exvicepresidente realizó a la Torre Trump hace unas semanas y la advertencia de que no se puede dar marcha atrás a lo logrado.

Sundance se une a la lucha por preservar el medio ambiente y programa otros títulos sobre este asunto. Ya dijo Robert Redford hace unas semanas que su compromiso con el cambio climático comenzó hace 40 años y que se ha ido fortaleciendo según asistía a algunas consecuencias de este. A Redford, promotor del festival, se le preguntó precisamente en la inauguración del jueves por Trump. Y él trató de restar importancia a las consecuencias de su llegada. «Los presidentes van y vienen, pero nosotros tratamos de mantenernos alejados de la política. Nuestro interés está en las historias que cuentan los artistas», señaló el actor, que quiso desterrar la idea de que el mundo del cine se involucra en la política.

Tender la mano a Cuba

John Cooper, director del festival, advirtió de que si el nuevo gobierno amenaza la financiación de las artes no será un problema sólo para los artistas, sino para el resto de la sociedad. «Nosotros vamos a estar aquí, ahora más que nunca. Vamos a apoyar a nuestros creadores porque es un tema que debe interesar a todos los estadounidenses», enfatizó. Y entre esas historias que apoyan en esta edición hay un apartado dedicado a trabajos de Cuba, un país en el punto de mira según algunas declaraciones de Trump. Pues bien, Sundance se adelanta y tiende su mano a la isla. Durante estos días se podrán ver 'House for sale' (resultado del fin de la prohibición a los cubanos para vender sus casas), 'Great Muy Bien' (sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos) y 'Connection' (acerca del acceso a internet en este país).

El festival concentra sus energías en las estrellas que hasta el día 29 pasarán por allí, como Salma Hayek, Cate Blanchett o Kevin Spacey, entre otros, que presentan sus últimos filmes. En España la actualidad de lo que allí acontece se puede seguir a través de Sundance TV, que además ha programado un ciclo con títulos (a las 22.30 h.) que han pasado por el certamen como 'How to dance in Ohio', 'Sembene!' o 'Camp X-Ray'.