El González Martí presenta los «sueños en porcelana y gres» de Teresa Aparicio

Para la artista valenciana Teresa Aparicio exponer en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia es «todo un sueño». De ahí que las obras que conforman la primera exhibición individual que instala en la pinacoteca lleve el nombre de 'Estructuras soñadas'.

En ella, Aparicio, formada en la Escuela de Artes y Oficios, reflexiona sobre la realidad, su realidad, y las estructuras que la envuelven. «En el interior de cualquier obra existe una estructura que actúa como esqueleto, cuyo fin es mantenerla. A veces, es muy real. Otras, es un sueño», asegura Aparicio.

La exhibición, que se podrá ver hasta el 26 de marzo, reúne una treintena de piezas de la producción más reciente de la ceramista valenciana. Concretamente, de los dos últimos años. Sin embargo, Aparicio se ha permitido la licencia de incluir alguna obra no tan actual y que, no obstante, tiene un enorme significado para la creadora. «Es la prueba de lo que ahora me inspira», cuenta. «En la exposición he plasmado mis sueños en materiales como la porcelana y el gres. Me interesan mucho los esmaltes», confiesa también. Tanto es así que llena de colores unas creaciones minimalistas pero muy estudiadas, en las que, en ocasiones, incluye materiales como el hierro y la madera.

El recorrido por la exhibición se articula en dos partes. Antes, una escultura, 'La dona', da la bienvenida al visitante. Después, comienza su reflexión sobre el cuadrado, un elemento del que, después, en la segunda parte, se desprende para mostrar también sus inquietudes sobre la arquitectura, la música y la poesía.

Aparicio eligió la disciplina de la cerámica porque es un material con múltiples posibilidades. «Es inabarcable, inmenso», aseguró ayer durante la inauguración de la muestra. Aunque, también afirmó, puede que la cerámica la eligiera a ella.