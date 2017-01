Valencia será el 3 de junio la capital de la música dance de los 90 con Gala, Chimo Bayo y Rebeca

Valencia se convertirá el 3 de junio en la capital de la música dance de los años 90 gracias al concierto 'Love the 90's', que reunirá en la Ciudad de las Artes y las Ciencias a artistas como Gala, C+C Music Factory, Jenny de Ace of Base, Corona, Ice MC, Snap!, Chimo Bayo o Rebeca, entre otros.

Así lo ha anunciado el consejero delegado y fundador de la productora Sharemusic!, Hugo Albornoz, junto con el director de Arenal Sound, David Sánchez; el conocido locutor Fernandisco y el jefe del servicio de Promoción y Publicidad de la Agència Valenciana del Turisme, Daniel Arnal, durante Fitur 2017.

El cartel de 'Love the 90's' Valencia supondrá "un auténtico lujo para los amantes de la música dance de los 90, contando con los artistas más punteros de la década".

Así, la cantante italiana Gala, que actuará en la península por primera vez en más de 10 años, será uno de los platos fuertes junto con C+C Music Factory, que ofrecerá una actuación exclusiva en Valencia. Jenny de Ace of Base, Snap!, OBK, Corona, Ice MC, Spanic, New Limit, Rebeca, Chimo Bayo, Sensity World y Tina Cousins completan el cartel, junto a dos cuerpos de baile, tres coreógrafos e impresionantes efectos especiales, todo ello presentado por Fernandisco y animado por The Jumper Brothers.

Las entradas para Love the 90's saldrán a la venta a partir del jueves 26 de enero a través de la página web yosaliadefiestaenlos90.com.

El escenario elegido es la Ciudad de las Artes y las Ciencias. "Para nosotros el escenario es casi el cabeza de cartel", ha asegurado Hugo Albornoz durante la presentación, y por ello se ha diseñado para la ocasión "un escenario outdoor muy en la línea de grandes eventos internacionales, al estilo de unos premios MTV o una final de Eurovisión".

El director general de Arenal Sound ha afirmado que "es un lugar idílico, muy bonito, y la producción del evento tiene que estar muy cuidada para que esté en consonancia con la ubicación" y se ha mostrado seguro de que el evento "tendrá una gran acogida".

Por su parte, David Arnal aseguró que desde Turisme impulsan este tipo de iniciativas para que se reconozca la Comunitat Valenciana "como un lugar con oferta cultural y musical".

Love the 90's llegará a Valencia tras el éxito de convocatoria obtenido en Madrid, donde las 16.000 localidades del concierto, que tendrá lugar el próximo 13 de mayo en el WiZink Center, se agotaron en diez días. Además, la productora ha anunciado un tercer concierto en Barcelona cuyas fechas se anunciarán en las próximas semanas.