La literatura se pelea en el ring

Seis luchadores. Cinco minutos. Un ring. Un duelo a muerte para alzarse con un cinturón que acredita que sé es el campeón. Estos ingredientes bien podrían ser los elementos necesarios para disfrutar de una pelea de 'pressing catch'. Pero no es así. Salvando las distancias, Valencia será testigo mañana de una lucha que, en este caso, no utiliza el cuerpo sino la mente. Es más, el arma elegida no es un puño sino la palabra escrita. Así son los 'duelos de escritura a muerte' a los que seis autores han decidido someterse para mostrar sus dotes literarias.

Se trata de la primera edición de 'Letring Catch', un combate entre diversos autores, impulsado por el colectivo Hotel Postmoderno, que tendrá lugar en la Fábrica de Hielo a las 20 horas. Los participantes que se han atrevido a pelear en este duelo han tenido que, como suele ser habitual en los combates de la modalidad deportiva, crearse una personalidad para poder pelear por la palabra.

Todos ellos se subirán a un ring que, inevitablemente, contiene dos ordenadores para que los valientes autores redacten unas historias que deberán atender a las exigencias, reglas e, incluso, obstáculos, que imponga el público. Porque los asistentes a 'Letring Catch' deben saber que serán ellos los jueces que decidan tanto las reglas de este juego literario como el veredicto.

El árbitro del encuentro será el novelista Alberto Torres Blandina. «Invitamos a los escritores a que se atrevieran a participar. Queríamos sacarlos de la intimidad de sus casas para que se mostraran ante el público. No sabíamos si iban a aceptar. Al final recibimos hasta una veintena de solicitudes para 'pelear'. Les sugerimos que se inventaran un personaje, pero no creímos que estuvieran tan dispuestos. Han entrado a la perfección en el juego», confiesa Torres Blandina.

Él será el encargado de moderar una lucha en la que intervendrán el escritor y músico Mr. Perfumme, que en esta ocasión se ha convertido en Dostoiostias; el periodista Vicent Marco, que ahora es Benny Funk I; la dramaturga chilena Alejandra Garrido, transformada en Sasha; el novelista Maxi Villarroya como Tortázar, el perfopoeta David Barberá es el Sociólogo enmascarado, y la guionista Neus Miquel, que ha adoptado la identidad de la Condesa Dentata.

«Se realizarán duelos entre dos escritores y se irán eliminado. Los dos que queden deberán competir en la próxima edición. Y sólo uno se alzará con el cinturón de campeón», asegura el árbitro de esta peculiar lucha literaria. En estos singulares duelos de ingenio, el público no sólo seguirá en vivo el proceso de invención, creación y corrección de historias durante cinco minutos en un ordenador conectado a un proyector -que les permitirá ser testigos inmediatamente de lo que estén redactando en ese momento-, sino que, gracias a sus ideas, decisiones y obstáculos vertebrarán los textos. En su mano estará decidir quiénes son los ganadores de cada eliminatoria hasta llegar al campeón.

Durante el concurso, los seis autores recibirán premios de los patrocinadores privados que han apostado por colaborar con el proyecto. Este 'Letring Catch' también se erige como una especie de experiencia para sondear a los valencianos y ver si respaldan este tipo de propuestas que se salen de lo habitual y que, según sus responsables, tiene el objetivo de «convertir la escritura, tradicionalmente un proceso íntimo alrededor del batín de cuadros, en una gran fiesta compartida».

No es la primera vez que este colectivo realiza un show en el que la literatura sube al escenario. Han realizado varios espectáculos de escritura en vivo en el festival Silencio (Lisboa), en el Valencia Improv Festival, en el festival Cabanyal Íntim (Valencia) e incluso compitieron contra escritores argentinos en el reality on-line 'Los 7 vampiros'.