Clara-Simó, Premio de las Letras Catalanas

La escritora alcoyana Isabel-Clara Simó fue distinguida ayer con el 49 Premio de Honor de las Letras Catalanas por una «obra ingente», que ha sido traducida a una decena de idiomas, a la vez que se ha tenido en cuenta su lucha durante años en favor «de la libertad, las mujeres o la infancia». Aún aturdida por la concesión del premio, la autora ha calificado como el «Premio Nobel catalán», aunque ha aseverado que no siempre se ha sentido tan querida como hoy. «Para mucha gente he dado la imagen de que, por el hecho de ser mujer y mayor, escribo para 'tietes', que escribo historias de amor, lo que no he hecho en la vida (...). Me he sentido rechazada en muchas ocasiones y, sin embargo, no he parado de escribir. No me he sentido querida a menudo, ahora sí. Esto es un acto de amor completo».