Enric Benavent, actor: «En la Comunitat hay como una maldición y la industria cultural no echa raíces»

Ya son casi 50 años los que lleva el valenciano Enric Benavent en la interpretación. Entró en este mundo por casualidad y siempre tuvo ofertas a nivel nacional, por ello se fue a desarrollar su carrera a Madrid y Barcelona. Pero exactamente hacía doce años que no pisaba los escenarios valencianos, esos en los que se siente como en casa. Por eso no pudo evitar el nerviosismo la semana pasada con la obra 'Atchúussss!', que se representó hasta ayer en el Olympia. Contento con el resultado, en unos meses volverá de nuevo a Valencia con futuros proyectos.

Termina su semana de representaciones en el Olympia. ¿Cómo ha sido el regreso a su tierra, donde no actuaba desde hace años?

Había cierta inquietud porque volver a casa siempre impone y fíjate que esta función la hemos hecho por toda España pero Valencia era el punto filipino. Sentía desasosiego porque exactamente hace 12 años que no pisaba los escenarios valencianos porque no había oferta. Lo último que hice aquí fue 'Socarrats'. Así que me siento muy contento con mí vuelta, la acogida del público ha sido magnífica.

Una obra basada en los textos de Chejov. ¿Qué tiene el autor que tanto engancha y que se ha convertido en su fiel compañero desde hace años?

Llevo muchísimo recorrido junto a él, tanto actuando como reescribiendo sus obras. Chejov es el principio del teatro moderno. Es la subida al escenario del hombre común, con las preocupaciones que giran a nuestro alrededor. No hemos cambiado nada. Sus textos dieron origen a las técnicas que se utilizan hoy en día en el cine.

Precisamente su carrera se ha desarrollado tanto en el cine como en televisión, estos últimos cuatro años en la serie 'El secreto de puente viejo'. También es dramaturgo y una vez más ha vuelto a subirse a los escenarios. ¿Es ahí donde se siente más a gusto?

Es lo que más nervioso me pone pero sin duda donde más disfruto. Aunque donde haya un buen personaje, con una buena historia... Con los años yo he hecho más teatro y ya creo que el escenario es mi casa. Siento cada vez más que es mi sitio, aunque la adrenalina que se descarga en el cine también es tremenda. Siento que el teatro es como mi esposa y el cine mi amante, como decía Bergman.

¿Se acuerda de cuando empezó en el mundo de la interpretación hace casi 50 años en Valencia?

Yo entré en este mundo por casualidad. Mientras estaba estudiando filosofía me metí en el grupo de teatro de unos amigos con 18 años. Sorprendentemente me fue fácil dedicarme a esto. Lo que suele ser tan difícil para tanta gente, y que se queja con razón por la falta de oportunidades, pues para mí, por suerte, fue sencillo.

- ¿Resultó fácil vivir del arte dramático en la Comunitat

- Para nada, me fue extremadamente difícil. Yo empecé aquí pero inmediatamente me tuve que ir a Madrid y Barcelona y las dos o tres veces que aquí se iba a generar un proyecto importante en el que iba a participar, como el Teatro Estable del País Valencià y después el Teatro del Arte, nada cuajó. Los sueldos eran muy bajos y tenía que trabajar muchísimo, en todos los teatros, alternando con doblaje y un par de cosas más porque no llegaba a fin de mes. Aquí hay como una maldición donde nada cuaja, ni echa raíces. Es una especie de protoindustria, un intento de tener una industria teatral y cinematográfica sin conseguirlo.

¿Qué le falta a Valencia? Porque por cantera de actores no será...

Cierto. Somos selección en Madrid, en Barcelona o donde vayas siempre hay muchos valencianos. Pero la gestión nefasta, que esperemos que ahora mejore, no ha ayudado nada. Además entre la sociedad hay una especie de pensamiento, que es que no puede ser de aquí y ser bueno. Es ridículo pero no nos valoramos. Y luego ya lo de Canal 9 fue cerrar el grifo, la fuente y la posibilidad de que sobreviva una profesión.

Después de esta gira con 'Atchussss!', ¿ya tiene proyectos en mente? ¿Volverá a actuar en Valencia?

Tras dos años con esta función la vamos a dejar dormida porque compaginas las agendas de todos ya es muy complicado. Y justo estoy en un momento muy entusiasmado e ilusionado porque voy a ensayar precisamente en Valencia después de tanto tiempo con Carles Alfaro también. Se trata de una versión de 'La vida es sueño' de Calderón, así que volveré, pero esta vez en verso.