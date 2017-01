Los cambios en el IVAM no logran que sea el museo valenciano más visitado

El objetivo de José Miguel G. Cortés, que fue nombrado director del IVAM en septiembre de 2014 tras concurso público, fue acercar el museo a la ciudadanía y ganar público, pero en la actualidad no es el museo valenciano más visitado. El centro de arte ha experimentado numerosos cambios, que afectaron al equipo directivo, a la imagen gráfica, a la presencia en redes sociales, a los espacios y, sobre todo, a la programación artística. ¿El resultado? No lidera la oferta museística. Los datos de público del IVAM no se pueden comparar con el Museo Príncipe Felipe, un icono de la Valencia moderna que atrae a alrededor de un millón de personas, pero tampoco con espacios con menor presupuesto y oferta cultural, como el MuVIM y el González Martí. Ambas instituciones también superaron en afluencia de público al IVAM en 2016, que contó con 5,8 millones de presupuesto.

El equipo de Cortés se ha hecho cargo de dos temporadas. En 2015 el IVAM fue visitado por 107.624 personas y el último ejercicio la cifra ascendió a 123.144, un 14,42% más. Si a los más de 123.000 asistentes de 2016 se suman los participantes en las actividades pedagógicas (11.698) y culturales (17.081), el público asciende a 151.923 personas. Un volumen de asistentes que superan el MuVIM y el González Martí, ambas instituciones están muy alejadas de la amplia programación del IVAM (ofreció doce exposiciones en 2016).

El museo dirigido por Rafa Company cerró el año con 200.885 visitas frente a los 167.174 de 2015. Los responsables del MuVIM se enorgullecen de los datos porque suponen un aumento considerable pese a que la sala permanente ha estado prácticamente cerrada. El Nacional de Cerámica contabilizó, según el Ministerio de Cultura, 154.000 visitantes. El Marqués de Dos Aguas no ha experimentado, a diferencia del IVAM, modificaciones en su dirección o programación.

En un comunicado oficial, el centro que dirige Cortés destaca que desde 2014, año en el que se destituyó a Consuelo Císcar y se cerró con 72.794 visitas, el público se ha incrementado en un 70%.

Más instituciones culturales

La cifra del IVAM es muy parecida a la registrada por el Museo Bellas Artes de Valencia, pese a que éste dedica menos espacio a exposiciones (el edificio está en obras) y a exhibir sus fondos propios y las actividades culturales son más reducidas. En 2016 se dirigieron al Bellas Artes 132.069 personas, una cifra inferior a la de 2015 (147.248). La pinacoteca, que también ha experimentado cambios (director, horario, etc) durante la presente legislatura, se mostró satisfecha con el público recibido. «Para nosotros lo más importante son nuestros visitantes. (...) Hemos sido más rigurosos a la hora de contabilizarlos. (...) Supieron entender que debíamos cerrar los lunes», escribieron en Facebook.

En 2016, el Centro del Carmen ha recibido 75.918 visitantes, lo que supone un incremento del 6,4% respecto al año anterior. En 2015, 71.315 personas se acercaron al antiguo convento, que ahora gestiona José Luis Pérez Pont.

Al margen de la evolución de los asistentes, el IVAM destaca que muestras 'Harun Farocki. Lo que está en juego', 'Boltanski. Départ-Arrivée' y 'Fake. No es verdad, no es mentira' han tenido «una amplia cobertura en medios nacionales e internacionales, tanto generalistas como de información especializada», según un comunicado. El museo, además, ha prestado 154 obras a museos de todo el mundo.