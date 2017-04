María Herreros, ilustradora: «La ilustración es un método útil para comunicarse»

María Herreros ha luchado «hasta la saciedad» para conseguir su objetivo. Y lo ha cumplido. Vive de lo que le apasiona: dibujar. Cuando era una niña y paseaba por las Torres de Serrano decía que de mayor quería ser reina, pero pocos años después descubrió que su felicidad se escondía tras la creación. Estudió Bellas Artes, se especializó en la ilustración y desde entonces no le ha faltado trabajo. Primero ilustración empresarial y después como 'freelance', Herreros ya expone su obra personal en Madrid, Barcelona, Oporto, Berlín, Santiago de Chile y Montreal. La próxima parada será su tierra, la capital del Turia, en la galería Pepita Lumier para seguir luchando por aupar la ilustración valenciana.

-¿En qué está basada su próxima obra que expondrá en Pepita Lumier el mes de marzo?

-Todo girará en torno a la crisis de identidad y a la segunda madurez que se sufre cuando cumples los treinta años. A mí, que tengo 33 y la gente que me rodea ronda esa edad, me ha hecho darme cuenta de las inquietudes que nos invaden en esa etapa. Además existe una leyenda americana llamada 'La vuelta de Saturno', que dice que este planeta tarda entre 29 y 30 años en volver al punto exacto de cuando naciste y cuando esto ocurre te golpea con todo lo que no hayas lidiado en tu vida. Construiré una serie de retratos que reflejen este trance pasando por el catalizador de una crisis de artista que desdobla su obra y la disecciona para entenderla.

-Vuelve a exponer en Valencia, donde también imparte talleres eventualmente. ¿La ilustración en la ciudad se hace fuerte?

-Valencia es un foco de ilustración con artistas de mucho talento e iniciativa que como 'freelance' o como emprendedores luchan por aupar este género. Y parece ser que con la llegada del nuevo gobierno, que apuesta más por la cultura, las instituciones se están uniendo a esa iniciativa y por fin Valencia apuesta por la ilustración. Se han dado cuenta de su potencial. El IVAM ha lanzado un proyecto y galerías como Pepita Lumier dan mucha salida a los creadores. Aun así el camino es largo y se deberían destinar más espacios públicos a estas obras. Tenemos muy buenas escuelas que dan una formación especializada. Por eso hay que seguir creciendo.

-¿La ilustración se puede explotar mucho más gracias las nuevas tecnologías y esta etapa de comunicación visual?

-La ilustración va seguir dando mucho más de sí. Es cierto que las nuevas tecnologías con las tabletas abren un nuevo abanico de posibilidades pero yo reconozco que soy muy tradicional y analógica. Soy más de papel y lápiz. Pero el ordenador es mi herramienta no sólo para trabajar sino también para dar a conocer mis trabajos a través de las redes sociales. La ilustración se está convirtiendo en un método cada vez más útil para comunicarse. Estamos en la era de la comunicación donde cada vez se utilizan más las imágenes y menos las palabras. Por eso la ilustración es esencial en esta era donde somos más gráficos y menos literarios.

-En su caso combina las dos, ¿disfrutó más escribiendo su último libro publicado 'Marilyn tenía once dedos y otras leyendas de Hollywood' o ilustrándolo?

-Me siento una privilegiada por poder combinar ambas disciplinas, aunque decir que lo he escrito yo me parece un poco raro porque lo que he hecho en ese libro es contar de manera espontánea, sin ningún recurso estilístico, incluso con tachones anécdotas desconocidas de los famosos. Lo mío es dibujar pero todas mis ilustraciones esconden historias que me gusta contar para aportar a la gente relatos desconocidos más detallados. Lo bueno que tiene la ilustración es que es universal y mis historias pueden llegar a todo el mundo.

-¿Qué cree que está aportando a la ilustración y que le reporta esta a usted?

-A mí me lo da todo. Me da de comer, me hace feliz y me rodea de gente creativa. Yo estoy aportando mi granito para aupar esta corriente, acercar historias desconocidas a mucha gente y además aporto un nuevo estilo personal y sincero. No me guío por los estilos de moda, ni por los que triunfan, soy María Herreros en estado puro.