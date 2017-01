Los amigos de David Bowie le recuerdan con un concierto en su aniversario

Varios antiguos miembros de los grupos que lideró David Bowie le homenajearon ayer con un concierto en Londres organizado por su amigo el actor Gary Oldman, en el día en que el fallecido cantante hubiera celebrado su 70 cumpleaños. Mike Garson, Earl Slick, Adrian Belew y otros colaboradores de Bowie participaron en 'Celebrando a David Bowie', que tendrá lugar en la sala O2 del barrio de Brixton, donde el carismático intérprete nació el 8 de enero de 1947.

La función, cuya recaudación se destinará a la beneficencia, se celebra dos días antes del primer aniversario de su muerte, el 10 de enero del año pasado, y forma parte de varios eventos organizados en el Reino Unido para conmemorar su legado.

La cadena pública BBC2 emitió el fin de semana el documental 'David Bowie: The Last Five Years', en el que se revelaba que el cantante recibió el diagnóstico de que se moría cuando estaba grabando en octubre el vídeo de su último sencillo apenas tres meses antes de fallecer.