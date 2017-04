«Habla de las emociones que rodean a los niños»

El cineasta elige 'La tumba de las luciérnagas', la tercera película producida por el inimitable Studio Ghibli, dirigida por uno de sus fundadores: Isao Takahata. «Está considerada por críticos de todo el mundo como una de las películas de temática antibelicista más importantes, la cual critica con dureza -y sin necesidad de centrarse en el hecho bélico en sí, sino más bien en las consecuencias- los daños en la infancia como víctima auténtica e involuntaria de la guerra, la destrucción del núcleo familiar y la indiferencia ante el sufrimiento ocasionado», dice.

«He elegido esta película guiado en un primer momento por la emoción, pues recuerdo que cuando la vi por primera vez me apretujó el corazón como nunca antes lo había hecho una película de dibujos animados. Es absolutamente demoledora. Pero si se trata de inculcar valores positivos a niños y jóvenes, aquí encontrarán también una gran película que habla sobre todo de las emociones que rodean a los niños, que son los personajes principales de la historia. No olvidemos que esta película está basada en la novela homónima y autobiográfica de Akiyuki Nosaka, quien sufrió en 1945 la muerte de su padre durante los intensos bombardeos estadounidenses y, más tarde, también la de su hermana debido a la malnutrición. No se trata de una película fácil de ver, de acuerdo, pero no por ello debemos dejar de recomendarla a nuestros pequeños, con el fin de que estos comprendan -con personajes animados- lo inhumano que resultan todas y cada una de las guerras», apunta el director.