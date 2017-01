69 millones por un atardecer de Monet

1909. En el remoto pueblo de Horta de Ebro, un Pablo Picasso veinteañero y enamorado de 'la belle Fernande' comienza a definir el estilo que más tarde le definiría a él: el cubismo. Arropado por el éxito de 'Las señoritas de Avignon', que habían sorprendido a la crítica de medio mundo, el malagueño pinta un retrato de su amada mujer sentada, utilizando esta técnica aún desconocida.

Casi un siglo más tarde, esta 'Femme assise' se ha convertido en la pieza cubista más cara jamás vendida en subasta, a un precio de martillo de 60,6 millones de euros. Es, además, la tercera obra de arte más costosa vendida en 2016. Picasso tiene experiencia en batir récords. Su 'Les Femmes d'Alger (Version 'O')' se vendió en 2015 por la cifra más alta alcanzada nunca en subasta, 160 millones de euros incluidas las tasas de Christie's. Este cuadro, una reinterpretación en clave expresionista de una obra de Eugène Delacroix pintada en 1955, cuando el artista ya renunciaba al cubismo, no se explica sin esta primera 'Femme assise'. «Es el momento en el que realmente despega el cubismo de Picasso, que es por lo que después va a ser el gran artista del siglo XX. En cuanto a fecha, es un cuadro muy importante, que marca el comienzo de lo que hoy llamamos arte moderno», explica Aurora Zubillaga, directora de Sotheby's Madrid.

Por delante y por 69,3 millones de euros, 'Meule', de Claude Monet, ha sido el cuadro más caro de 2016 y un récord en subasta para el artista. Ocurrió en noviembre en la puja de otoño de Christie's, en Nueva York. La obra forma parte de una serie de 25 lienzos que el artista realizó como ejercicio para una exposición, en los que se detalla el impacto de la luz y las estaciones sobre distintos almiares, de ahí su título, 'Meule', en francés. En concreto, el subastado el año pasado corresponde a la variación del atardecer. El resto de piezas de la serie están distribuidas entre el Instituto de Arte de Chicago, la National Gallery de Edimburgo, varios otros museos y colecciones privadas.

Segundo en el podio se encuentra 'Sin título XXV', del expresionista Willem de Kooning, vendido por 61,4 millones de euros un día antes en el mismo evento que el de Monet. Según anunció la casa de subastas, este cuadro establece una nueva marca personal para el pintor holandés, que visitará el Guggenheim junto a Pollock y Still en una muestra de expresionismo abstracto entre febrero y junio de este año.

Completan la lista de obras más caras de 2016 el Picasso, en el puesto tercero; 'Lot y sus hijas', de Rubens, en cuarta posición; y 'Untitled', de J.M. Basquiat, en la quinta. Estas dos obras fueron vendidas en verano en Christie's, mientras que las dos siguientes, un retrato de Jeanne Hébuterne firmado por Modigliani y las célebres 'Girls on the Bridge' de Munch, sexto y séptimo, se subastaron en Sotheby's en sus filiales neoyorquina y londinense, respectivamente.

El Picasso había permanecido 43 años en una colección privada -fue adquirido por casi medio millón de dólares en la época- y su salida al mercado ha sido aprovechada por coleccionistas que estaban ojo avizor. «Las obras mejor vendidas corresponden a un tipo de coleccionismo concreto», analiza la galerista y crítica de arte valenciana Marisol Salanova. «No se trata de un flechazo sentimental, es una inversión. Está haciendo una transacción que sabe que en cuatro años va a duplicar su valor», apunta.

De China a Catar

Según los expertos consultados por este periódico, las impresiones que deja 2016 son positivas. Aunque no se han alcanzado las cifras de otros ejercicios, el mercado del arte ha resistido en un año especialmente convulso, enmarcado en incertidumbres. En las transacciones a este nivel se atenúa la influencia de la actualidad política, social o económica, reflexiona la experta de Sotheby's. «Un cuadro sale a la venta una vez y sale solo esa vez. O reaccionas, o no. Es un mercado que no permite pensar en compras en otro momento», subraya.

A los epicentros tradicionales del arte hay que sumar dos nuevos focos. Por un lado, China, que abarca dos mercados. Uno, muy endogámico y solo interesado en su propio arte. Y otro, más abierto al mundo. «Los nuevos magnates chinos conocen el arte contemporáneo europeo a través de los gustos de sus hijos. Para hacerles un regalo, por ejemplo», relata. Y a falta de cerrar su año fiscal, en Sotheby's apuntan a lo mismo: sus dos subastas en Hong Kong han tenido muy buenos resultados, «si se ofrecen las piezas adecuadas», puntualiza su directora.

Otro país que suena fuerte en el mercado del arte es Catar, y lo hace con un nombre propio, Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, más conocida como 'La Jequesa'. Su pasión por el arte sólo es comparable con su presupuesto casi ilimitado. El arte abstracto triunfa en Doha por su colorido y su ausencia de figuras, acorde con el credo musulmán. Al apellido Al-Thani se le atribuyen la compra de arte por cifras estratosféricas, como 300 millones por la compra a un particular de un Gauguin. También se le vincula con la venta de 'Les Femmes d'Alger (Version 'O')', de un Picasso que hace más de un siglo experimentaba con sus pinceles en un remoto pueblecito.