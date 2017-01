El largo adiós de Jorge Herralde

A finales de 2015, Jorge Herralde debería de haber soltado las riendas de su editorial, la de los autores salvajes, la de la vanguardia literaria: Anagrama. Pero no lo hizo. Nombró una sucesora en la dirección, Silvia Sesé, y siguió al frente de su sello, aunque el acuerdo al que había llegado con Carlo Feltrinelli especificaba que, para ese entonces, ya debería haberse retirado. El pacto era el siguiente: durante cinco años, los que iban de finales de 2010 a finales de 2015, Herralde iría perdiendo poder a medida que Feltrinelli lo ganaba hasta que la participación del editor en su propio sello, que fundó en 1969, fuese poco más que simbólica. El año pasado, el editor, que ha afirmado en más de una ocasión que a él sólo lo jubilaría «la biología», dio una nueva fecha para su retirada: el 2 de enero de 2017. Consumado el relevo, es un buen momento para descubrir qué opinan de él los editores que le han precedido y que, hoy por hoy, están haciendo algo parecido, a su humilde manera, a lo que hizo Anagrama con sus, aún, pequeños buques insignia.

«Para los que nos dedicamos a esto, Herralde es, junto con Beatriz de Moura, el gigante a cuyos hombros cabalgamos los enanos que venimos después», asegura Juan Cerezo, editor de Tusquets. «Es un referente indiscutible porque ha formado y sostenido un catálogo impresionante, en el que, si la contratación editorial fuera como el juego del Risk, ha demostrado el raro talento de quedarse en muchas partidas con lo mejor de cada territorio: además de su famoso 'dream team' británico, también por sus aciertos en la literatura francesa, italiana, o estadounidense, además de, por supuesto, hispanoamericana y española», dice. Y por la misma razón, es un «temido competidor», y «un grandísimo inspirador», en especial, «por su habilidad e inteligencia (con sus dosis de maldad y autobombo) en la promoción, donde ha logrado ser con los medios y la crítica un verdadero martillo pilón; en ello ha sido y seguirá siendo el mejor del oficio», asegura.

El más representativo

Enrique Redel, al frente de Impedimenta, cree que Jorge Herralde «es, quizás, el editor más representativo y decisivo de la edición independiente española de los últimos 40 años». «Hace unas semanas hablaba con el propio Herralde sobre el hecho de que el editor, finalmente, cuando deja su labor, se convierte en un individuo invisible al que se olvida rápidamente, porque lo que quedan son sus autores y los libros que ha publicado. El caso de Herralde es excepcional, no obstante. Pertenece por derecho propio a un selecto grupo de editores que trascienden su virtual 'desaparición' como editores, a quienes se recuerda no como meros gestores sino como creadores de una clara idea editorial, y cuyo legado perdura hasta el punto de que no se comprende la edición de las últimas décadas sin ellos. Sin Anagrama, probablemente el conjunto del panorama editorial actual sería muy diferente. De ahí que hable de un personaje y de un proyecto decisivos», argumenta.

Jan Martí, de Blackie Books, le da la razón cuando afirma que «Herralde fue un referente absoluto, sobre todo a la hora de pensar en nuestro propio sello. Queríamos, como Anagrama, crear una colección reconocible, y nos costó mucho tiempo conseguir encontrar la manera de hacerlo. También hemos rescatado algunos autores que él descubrió en sus 'Contraseñas', una colección que es un referente total para nosotros, por el espíritu y por el riesgo», apunta.

Ana S. Pareja, que está al frente de Alpha Decay, se confiesa lectora de Anagrama, en el sentido en el que habla Redel: «Los libros de Anagrama han sido un descubrimiento continuo desde que empecé a leer. Esta sensación de asombro perpetuo se ha ido confundiendo con los años con un sentimiento de confianza, de familiaridad y de sentirme un poco como en casa cuando ojeo sus títulos en las estanterías de cualquier librería», afirma.

Pero, ¿se va a jubilar? «Lo dudo mucho: si no lo veo, no lo creo», bromea Luis Solano, de Libros del Asteroide, para quien, «el papel de Anagrama en la construcción del canon literario en español de los últimos 35 años ha sido fundamental». Solano admira de Herralde «su dedicación y su perseverancia» para «escoger tantos y tan variados libros y editarlos bien, es decir, conseguir que los libros se vendan. La intensidad de esa dedicación y su perseverancia en ella me parece algo fuera de lo común». Redel también vuelve sobre ese tema cuando dice que «Herralde es un editor con nombre y apellidos detrás de la mesa, reconocible, con un criterio personal que no delega, que se hace responsable de los éxitos y los fracasos de su editorial, y que está encima de todo el proceso editorial en su conjunto: la contratación, la lectura, la edición, la promoción y la línea editorial en su conjunto».

Precisamente de esa no delegación es de lo que habla Claudio López de Lamadrid, director editorial en Penguin Random House, cuando dice que con Herralde «no hay filtros, no hay paredes. Siempre tiene un minuto para ti, ya seas un autor, un contable, un lector anónimo, alguien que quiere entregarle un manuscrito. Y esa es su mayor virtud: la curiosidad. Algo indispensable en este oficio», dice.

¿Y qué opina de todo esto la nueva directora editorial de Anagrama, Silvia Sesé? Para ella también, Anagrama «ha construido un catálogo sólido e intrépido, moderno, perseverante con los autores de fondo y abierto a nuevas propuestas sugestivas». Y adelanta: «Así lo imaginamos también para los próximos años, y ese fue el encargo de Jorge Herralde y de Carlo Feltrinelli: consolidación y audacia».