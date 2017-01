Mara Mollá: «Escribir en primera persona es mi sello literario»

Decía Doris Lessing que «escribir es comprender». Es quizás lo que le ha ocurrido a la autora de Ontinyent Mara Mollá con la primera entrega de la saga 'El destino estaba escrito'. Esta, su primera novela, le llegó como una necesidad vital en la que descargó sus inquietudes y sus vivencias. «Todo me ha venido por casualidad», afirma esta licenciada en Relaciones Laborales que, tardíamente, descubrió que la escritura era su pasión.

Por ello, en 'Amira' (Dauro) reconstruye su propia historia. O mejor dicho, la de su madre biológica. Hace años, lo cuenta sin pelos en la lengua, descubrió a través de un programa de televisión que podía ser una niña robada. Sabía que era adoptada pero no imaginaba que lo había sido de esta forma. Cree fue hija de un hombre español y una musulmana. Sin embargo, el lector no debe esperar que este sea el punto de partida del libro. Todo lo contrario. Las distintas coincidencias que ha hallado en los últimos tiempos le ha llevado a apostar por una historia que está teniendo muy buena acogida. De ahí que refuerce la idea de que 'el destino estaba escrito'.

La trama que plantea Mollá habla de un amor prohibido, envuelto en una realidad social complicada. Entre Marruecos y Melilla, la autora reconstruye literariamente la que pudo ser la vida de su progenitora. A su vez, narra con fluidez las diferencias sociales y culturales entre ambos escenarios. «Es una novela basada en hechos reales, con una fuerte relación amorosa, pero está narrada con mucha ternura. También tiene detrás un importante proceso de documentación. Ha sido un trabajo muy importante», afirma Mollá.

Aunque a priori pudiera parecer que esta escritora de Ontinyent ha intentado refugiarse en la literatura, nada más lejos de la realidad. «No ha sido una terapia. No tengo traumas ni nada de eso, pero necesitaba ponerme a escribir», asevera. Ella reitera que está «contenta con la vida». No busca respuestas. Sólo encontró en la literatura el medio que se ha convertido en su mayor pasión. A partir de ahí, volcó en la escritura sus sentimientos y comenzó a elaborar un libro que ya va por la segunda edición.

Además, destaca como, casi sin querer, redactó una historia en primera persona. «Mi editora me dijo que ese estilo es muy complicado para un escritor. Pero yo quería sentir en primera persona todo lo que les ocurría a los personajes, todos sus sentimientos. Por eso no hay narrador. Ese es mi sello literario y quiero conservarlo», asegura la autora. Tanto es así que la novela tendrá continuación. Otro libro que, no obstante, la propia escritora aún desconoce cuando saldrá a la venta. «Quiero darle a los lectores la mejor versión posible de la historia», confiesa antes de recalcar que no tiene prisa y que, en la actualidad, apenas cuenta con tiempo para ponerse a escribir. La razón principal es que es de esas autoras que promociona incesantemente su libro. Tanto que no duda en mantener fielmente el contacto con los lectores y presentar el volumen en decenas de centros comerciales y librerías. Afirma que vive con intensidad cada uno de los momentos que le está regalando esta nueva aventura que pronto le llevará a presentar 'Amira' en ciudades como Madrid y Barcelona.

Con total humildad, reconoce que disfruta de cada una de las cosas «buenas» que le está trayendo esta novela. Su primer incursión literaria.