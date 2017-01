Scorsese recupera la fe

Scorsese siempre se ha mantenido fiel a unas obsesiones que ya inspiraron su tercer largometraje, 'Malas calles', en 1973: la fe religiosa y un acusado sentimiento de culpa. «La iglesia y el cine eran los dos únicos sitios a los que mis padres me dejaban ir», reconoce el director, al que, de niño, le atraía tanto la iconografía católica y la liturgia dramática de la misa que acabó metido a monaguillo. Asmático desde los tres años, fue un chaval solitario cuyo destino no estaba en las bandas mafiosas de Little Italy. Porque en aquel mundo solo se iba para cura o para golfo.

Durante mucho tiempo fantaseó con la primera idea, animado por la admiración que sentía por un sacerdote italoamericano al que ayudaba en misa. Fue un mentor con el que compartía la pasión por el cine y que le enseñó las primeras nociones sobre la gracia y la redención, dos conceptos clave en su filmografía. Scorsese estudió en el seminario de la archidiócesis de Nueva York y como no fue aceptado en la universidad católica de Fordham acabó en la de Nueva York, donde ya desechó definitivamente la idea de vestir alzacuellos.

«Los pecados no se expían en la iglesia, sino en la calle», le dice su confesor a Charlie (Harvey Keitel) en 'Malas calles'. Su penitencia consiste en rezar diez padrenuestros y otros tantos avemarías. Arrodillado en la iglesia, se considera indigno de «comer la carne y beber la sangre de Cristo». Después de 'Malas calles' vendrían 'Taxi driver', 'Toro salvaje', 'Uno de los nuestros', 'Casino'... Crónicas de redención y gracia en las que su autor observa con mirada de etnólogo a taxistas alucinados, púgiles en calvario y gánsteres con prejuicios burgueses.

En sus personajes siempre late la idea de purgar la culpa por sus pecados mediante el sufrimiento. Como Jake La Motta en 'Toro salvaje', que se duele en el ring como un mártir en la cruz. El filme termina con una cita del 'Evangelio de San Juan' en la que los fariseos interrogan a un hombre que ha sido curado de su ceguera: «No sé si será o no un pecador, lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo».

En 1988, Scorsese y su guionista Paul Schrader adaptan la novela de Nikos Kazantzakis 'La última tentación de Cristo'. Esta es, sin duda, la película religiosa que mayor escándalo ha provocado en las últimas décadas. Los obispos llamaron a boicotearla en toda Europa y grupos de católicos se manifestaban a la puerta de los cines. Un incendio provocado en una sala en París se saldó con diez heridos. En Pamplona, los cines Golem recibieron una querella para paralizar su proyección. A juicio de los denunciantes, el argumento tenía «carácter delictivo» por falsear «la realidad» de la historia sagrada y de los Evangelios. Por no hablar de las escenas de contenido sexual con María Magdalena, «una burla ultrajante».

A la altura de Bergman

Hasta Universal, distribuidora del filme, recibió una oferta de diez millones de dólares si quemaba el negativo de la película. No es de extrañar que Scorsese haya tardado casi treinta años en volver a abordar una temática religiosa, si exceptuamos 'Kundun', en el que este «católico fracasado» descubrió la no violencia del budismo, «la religión de la compasión y la tolerancia». Scorsese era recibido hace unos días en el Vaticano por el papa Francisco en lo que no es sino una sobresaliente manera de promocionar su último largometraje. 'Silencio', que se estrena hoy, narra la epopeya de dos misioneros jesuitas (como Francisco) que viajan a Japón en la segunda mitad del siglo XVII, cuando los cristianos eran perseguidos y torturados. Adam Driver y Andrew Garfield se aventuran en el país feudal en busca de su mentor (Liam Neeson), del que sospechan que ha perdido la fe. De nuevo una historia de sacrificio, basada en una novela de Shusaku Endo, uno de los más celebrados escritores japoneses del siglo XX.

'Silencio' suena como uno de los largometrajes contendientes en los Oscar. Las primeras críticas la ponen a la altura de Bergman. Una elegante, dolorosa y pagana lectura de la fe cercana a las tres horas, cuyo ritmo moroso se sitúa en las antípodas de su anterior filme, 'El lobo de Wall Street'. No es de esperar que el escándalo acompañe esta nueva confesión de Scorsese. Después de todo, el escritor Gore Vidal le dijo una vez que, al final, había cumplido su sueño de ser cura y gángster: ser director de cine reúne ambas facetas.