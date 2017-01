Las artes escénicas sobreviven en las Naves

No es extraño que el teatro no se represente en el teatro. En la voluntad de enriquecer la experiencia del espectador es habitual que los programadores busquen espacios no convencionales para las representaciones escénicas, desde casas particulares, cementerios, solares abandonados, parques infantiles... En esta tarea el extinto festival Veo abrió caminos en Valencia y lo hizo por voluntad. El centro cultural Las Naves se ve obligado a encontrar alternativas tras el cierre de Espai Mutant. El teatro de la calle Juan Verdeguer está inoperativo desde principios de diciembre. Las lluvias intensas causaron importantes filtraciones de agua que dañaron el suelo del patio de butacas, que deberá ser sustituido por otro nuevo.

Los problemas en el Espai Mutant han obligado a las Naves a suspender la programación escénica desde diciembre de 2016 a febrero de 2017. Los títulos cancelados son 'Boys don't cry', de la compañía Divergences; 'El fill que vull tindre', de El Pont Flotant; 'Still life', de Taiat Dansa; y 'Lluita', de Titoyaya. El auditorio está reubicando en el calendario del próximo año los espectáculos.

Mientras el Espai Mutant se repara, la oferta teatral busca sobrevivir en las Naves y lo hará en espacios no convencionales. Los patios, la sala de exposiciones y la biblioteca acogerán espectáculos durante los próximos meses en una medida para mantener la oferta teatral en el barrio del Grau.

Así, está previsto que a finales de febrero se estrene en Valencia 'Who is me. Pasolini', de Álex Rigola. La pieza, un montaje creado a partir del poema «Who is me. Poeta de las cenizas», que escribió el cineasta y poeta italiano ocho años antes de su muerte, y en el que hace balance de su vida y obra, se representará en la biblioteca de las Naves. Se trata, según el dramaturgo, de «un espectáculo de cámara, pequeño», en el que invita a treinta personas a entrar en «una caja, como las cajas que se usan para transportar arte». Dentro de esta caja está el actor Gonzalo Cunill, que «en la proximidad empieza siendo él mismo y acaba siendo Pasolini».

La sala de exposiciones acogerá el 17 y 18 de febrero 'Party', una pieza de inmersión en danza de Beaches. La idea propone una inmersión al espectador en la danza y el arte sonoro. Haciendo alusión a elementos de nuestra memoria colectiva y a nuestra cultura pop, la pieza crea la simulación utópica de una noche festiva que funcionará como detonante para dinamitar los sentidos y desdibujar los límites entre realidad y representación. Beaches es la colaboración artística de Iara Solano (País Vasco) y Daniela Pérez (Tocantins, Brasil).

'Party' viene precedido por un taller gratuito (15 y 16 de febrero) que explora nociones, técnicas y estrategias de creación de escena intima. Entre las personas inscritas se seleccionarán 10 participantes para trabajar como intérpretes en su espectáculo 'Party', recientemente estrenado en Las Naves del Español dentro de Frinje Madrid 2016.

El tercer título de las Naves es 'Molar', de Quim Bigas, que se representará en los patios el próximo 3 de marzo. El montaje es un ejercicio alrededor de aquello que nos hace sentir bien. Digas utiliza su cuerpo, vídeo, pancartas, y hits-pop para hacernos llegar sus reflexiones sobre la comercialización de la felicidad más estandarizada. Un espectáculo de danza, un solo en el que bajo la excusa de una palabra se expresa la emoción de la felicidad en todas sus dimensiones.

El director de programación de las Naves, Guillermo Arazo, justifica la búsqueda de espacios alternativos a Espai Mutant. «De la necesidad virtud. Uno de los objetivos del Espai Mutant es apoyar las escenas híbridas. Las obras en la sala nos han servido de espoleta para hacer que venir al teatro sea más experiencial», explicó. Arazo no descarta que se amplíe el número de espectáculos durante el primer trimestre de 2017.