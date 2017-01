El arte valenciano pierde al creador Vicente Talens

valencia. Artista multidisciplinar, un repaso al curriculum de Vicente Talens permite descubrir a un autor curioso, inquieto y amante de distintas áreas relacionadas con el arte, como la pintura, la escultura, la fotografía, la instalación, el diseño y el interiorismo. Creador infatigable, de carácter afable (lo señalaban ayer los muchos que lo recordaban dadas sus numerosas trayectorias laborales) y vinculado a la puesta en marcha de numerosos locales de ocio y culturales de Valencia.

Falleció ayer Talens, a los 54 años. Y será despedido hoy en una misa funeral, a las 10.30 horas, en la capilla del Tanatorio de la Avenida de los Naranjos, por sus seres queridos, su madre, su pareja, su hermano, sus sobrinos, sus tíos. Y por los muchos que a través de las redes sociales le dedicaron palabras a modo de tributo. El arte valenciano ha perdido a un profesional al que no le asustaban los retos y del que quedan numerosas obras.

«Siendo honesto, mi trabajo más auténtico es el que se puede ver en locales de copas, sobre todo en el Café Carioca, en Valencia. Lo fui realizando año tras año sin ninguna presión, como un banco de pruebas libre y extenso en el tiempo. No me preocupaba de las tendencias conceptuales y estéticas del momento. eso lo dejaba para el trabajo de estudio», señalaba el propio autor en una autoentrevista publicada a propósito de la muestra 'Amor Loco' que realizó en la embajada de España en Andorra. Participó en el diseño de otros locales como On the Rocks, Radio City o Tasca Berlanga, entre los muchísimos proyectos en los que colaboró desde que se licenció en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia.

Su trabajo se pudo ver en eventos como Photo España o la Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación Once. En Valencia hace unos meses fue protagonista de la 'desaparición' de la galería Mr. Pink. En realidad se trataba de una instalación en la que Talens ponía «en cuestión los límites de la realidad más literal a través de un conjunto de piezas excepcionales, muy diferentes técnicamente, interrelacionadas precisamente a través del concepto que da título a la exposición: la desaparición como punto de unión, principio y fuga de obras que son mucho más de lo que parece», indicaban desde la galería. Otros espacios artísticos donde expuso fueron La Esfera Azul y My Name's Lolita en Valencia o Cánem en Castellón.

«Tengo serias dificultades con los idiomas a causa de un problema auditivo, pero creo que también es una cuestión de carácter, me veo más en la línea del artista burgués tipo René Magritte, con gran apego por el entorno y pavor hacia todo tipo de penalidades e imprevistos terribles, tipo hambre, frío, falta de dinero, etc., de manera que me lo he montado para funcionar a un cierto nivel que satisfaga mis necesidades», explicaba en la citada autoentrevista para justificar las razones por las que nunca busco acomodo fuera de Valencia.

La particular iconografía y el amplio imaginario de este autor quedarán para siempre representados en distintos escenarios de la ciudad.