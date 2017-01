«Una cronología literaria define a la persona»

Apasionada de la lectura desde que era un niña. Los libros han guiado su vida y le han hecho ser quien es, por eso la escritora zaragozana Laura Riñón hace un homenaje a la literatura en su nueva novela, 'Amapolas en octubre'. «Al final muchos editores somos lo que somos gracias a los autores que hemos leído a lo largo de nuestra existencia», confiesa Riñón.

La novela narra una historia dramática que hará que Carolina, su protagonista, reconstruya su identidad y recupere su voz a través de una «curiosa terapia»: leerle a su madre hospitalizada los libros que han tenido un significado especial en ciertos momentos de su juventud. «Las novelas pueden sacar lo mejor y lo peor de ti. Un libro es un espejo y una cronología literaria define mucho a la persona. Por eso este libro invita a cuestionarse qué marca han dejado todos ellos en nosotros y en qué nos cambiaron cuando los leímos», explica la autora.

A ella misma le da pudor confesar su propia bibliografía porque «diría tanto de mí que me da vergüenza». Por eso en 'Amapolas en octubre', todos los libros citados que narran la historia de Carolina no son los suyos propios. «La protagonista y yo sólo coincidimos en la primera obra, 'Mujercitas'. Luego yo he sido más de Capote, Carver y Manuel Vicent mientras que ella me ha hecho variar los seis libros que escogí para construir la trama. A medida que el personaje iba tomando forma y adoptaba un carácter propio muy distinto al mío, los autores cambiaban», argumenta.

Dejó que Carolina creciese sola y llegó un momento en el que no sabía a dónde le iba a llevar el relato. Tardó en total ocho meses en escribir este tercer libro, encerrada en su burbuja, y corrigiéndolo en diferentes ciudades del mundo. En él encontró la manera de juntar sus dos pasiones y profesiones: las personas con sus sentimientos, y la literatura; con el ser coach y ser escritora. Los dos pilares de su vida se han convertido en los verdaderos protagonistas de la novela.

«La sociedad actual necesita pararse a hablar y escuchar. Todo va muy deprisa y no somos conscientes de los pequeños detalles que esconde una simple conversación en la cafetería. Por eso hay que hacer como Carolina, detenerse, meditar y cambiar. Abandonar las anclas del pasado y aprender de cada novela para evolucionar y avanzar», explica Riñón sacando su faceta de 'coach'.

Con 'Amapolas en octubre' la autora quiere ayudar a que «todo el mundo encuentre su libro perfecto». «Me haría ilusión despertar el interés de alguien por alguna novela que se menciona y no ha leído, convirtiéndola en su referente», revela la escritora. Más de 20 libros mencionados, acompañados de citas que hacen reflexionar a la protagonista, al lector y a la propia escritora. Así comienza y acaba la historia, con las frases que la madre de Carolina escribe en los azulejos de casa para convertirlas en valores de vida de tanto leerlas.

«Para a quien le guste leer con un lápiz en la mano, el ritmo de la lectura será pausado porque hay muchas citas a destacar. Además a mi me encanta crear frases filosóficas que planteen una reflexión o motiven, porque yo soy muy positiva y siento que eso es un don que debo compartir. Así lo hago con Carolina, todas sus inseguridades, frustraciones y manías intento sacarles el lado positivo», relata. Todas las mañanas se repite su frase estrella, «hoy es el primer día del resto de tu vida», y precisamente eso es lo que le falta a Carolina en la historia, espabilar y vivir el ahora. Otros personajes como su hermano Guillermo o Lana lo hacen. Y es que el libro está lleno de historias secundarias.

«Me gusta darles importancia a todos los individuos que salen, porque me fascinan las 'entrehistorias' de las personas. Realmente la sociedad no la hacen las portadas de los periódicos sino las vidas comunes como dice Unamuno. Hay grandes vidas anónimas y me encanta descubrirlas», manifiesta Riñón. Una de esas vidas fascinantes que ha querido reflejar en la novela es la de Richard Wood, un librero galés poseedor de una de las mayores colecciones de libros que convirtió su aldea Hay-on-Wye en 'el pueblo de los libros' con más de 40 librerías de segunda mano. «La vida de Booth y su fascinación por la literatura era el sentimiento que quería transmitir en esta novela homenaje, por eso narro de manera adaptada su vida real», concreta la novelista.

'Amapolas en Octubre' y su mundo de fantasía escondido en las páginas de libros históricos ha conquistado ya hasta el mercado italiano que hará una traducción de esta novela que es «puro sentimiento» como su autora Laura Riñón.