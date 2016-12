Cinema Jove rejuvenece para tener futuro

En el darwinismo cultural sólo sobreviven los festivales mejor adaptados. Cinema Jove ha sobrevivido a la Mostra del Mediterrani y alcanzará su XXXII edición con Carlos Madrid de director, tras la marcha de Rafael Maluenda, que ostentó el cargo 16 años y cuyo contrato fue rescindido por Cultura el pasado septiembre. En el gatopardismo festivalero, se cambia todo para que nada cambie. El nuevo responsable pretende volver al origen: poner un límite de edad a los cineastas participantes. El tope no será 35 años, como antes, sino 40. En su presentación Madrid defendió recuperar «el carácter joven del festival» como seña de identidad. Este criterio, a su juicio, servirá para diferenciarlo del resto. De momento, Cinema Jove se quita años de encima en la dirección dado que Madrid tiene veinte años menos que su predecesor. El nuevo director confía en «cambiar el rumbo del festival» en dos años. A continuación algunas de las claves de su hoja de ruta:

Identidad renovada

Estrechar la relación con las escuelas de cine

Carlos Madrid, que reconoció estar nervioso e ilusionado («Estoy acabando de creérmelo», dijo), dejó entrever algunas líneas para renovar el festival y matizó que muchas actuaciones aún se tienen que detallar. El director viene dispuesto a potenciar la vertiente didáctica de Cinema Jove y apuesta por ceder el «protagonismo» a los universitarios y estudiantes de escuelas de cine. Ellos, además, también son el público joven a atraer y citó el caso de los alumnos de Erasmus: «Hay que contar con ellos porque luego comunican en sus países lo que hay en Valencia». Madrid no entró en detalle, es decir, no especificó cómo articulará tal implicación.

El responsable también señaló la necesidad de que los jóvenes que exhiban sus cintas en las próximas ediciones cuenten con la «mentorización de cineastas experimentados que puedan orientarlos sobre su obra». Con esta filosofía, «el festival ganaría mucho», matizó.

Vinculación con la industria

Mayor presencia del audiovisual valenciano

Preguntado por los medios de comunicación sobre cómo Cinema Jove puede convertirse en una herramienta al servicio de la industria valenciana, Madrid defendió que los cortometrajes valencianos deben competir en la sección internacional y dijo no entender su ausencia. También cuestionó el sentido de la sección Panorama Valenciano, apostó por que distribuidores nacionales conozcan las producciones de la Comunitat y se mostró partidario de éstas se estrenen en Cinema Jove. No descartó establecer una categoría o galardón para el cine de animación, pero se mantuvo cauto con el documental porque, dijo, está DocsValència.

Estructura

Equipo propio y apoyo en el personal del IVAC

Madrid tiene seis meses para sacar adelante la próxima edición. «De aquí a junio no es tanto tiempo», aseguró Madrid, quien asume que batallará contra el reloj. «Hay que trabajar desde ya», afirmó. Uno de los problemas de Cinema Jove fue precisamente el tiempo, mejor dicho, dejar la organización para los últimos meses. En esta edición este obstáculo se mantiene. Un ejemplo: en anteriores ediciones la convocatoria de las bases del festival se realizaba octubre y noviembre, en el ejercicio de 2017 se presentarán en enero. ¿Por qué? Cultura ha apurado el año para hacer efectivo el nombramiento de Carlos Madrid. En este punto, Abel Guarinos, responsable de CulturArts, defendió que desde el IVAC se ha realizado un trabajo previo y citó la presencia de José Luis Moreno en festivales nacionales.

Madrid, de momento, no cuenta con equipo. Como avanzó LAS PROVINCIAS, se crearán bolsas de trabajo para conformar la plantilla pertinente, no se descartan hacer contrataciones de autónomos y se contará con los empleados del IVAC. Madrid no detalló cuántas personas conformarán su equipo.

Dirección

Un perfil para atraer al público joven

Carlos Madrid enfatizó en la necesidad de atraer «público joven». Su experiencia en La Cabina ha sido determinante para su elección, como detalló ayer este periódico. El secretario de Cultura, Albert Girona, defendió «la solvencia, experiencia y dedicación» de Madrid en el festival de mediometrajes. Su candidatura a sustituir a Maluenda sonó desde el principio. De hecho fue al único de la lista de 17 nombres con el que los responsables de Cultura se entrevistaron. Del resto de aspirantes sólo valoraron sus currícula. Pese a que no ha habido concurso público, Madrid se siente «avalado por el criterio de quienes lo han elegido».

Como avanzó LAS PROVINCIAS, la Conselleria realiza un contrato de servicio al actual responsable que, a diferencia de Maluenda, no formará parte del personal de la Generalitat (percibía su salario cada mes). Carlos Madrid cobrará 30.000 euros (Seguridad Social e IRPF aparte).