Ribó mantiene la oferta de los Docks para albergar el CaixaForum

«Que yo sepa no está cerrado, no he escuchado al señor Fainé decir que va allí». El alcalde de Valencia, Joan Ribó, insistió ayer en su oferta de que los Docks sean la sede de CaixaForum en lugar del Ágora, recinto propuesto por la Generalitat en sus negociaciones con la Fundación La Caixa.

El primer edil dijo que la ubicación ha de decidirla «quien lo haya de decidir», en referencia a la inversión de la entidad participada por Caixabank. «Le pediría con fuerza que se decida pronto y sea en Valencia», dijo para subrayar que será una «atracción cultural potente, cuando hemos decidido reorientar el turismo a elementos culturales. Esto nos ayuda».

Cada vez que ha surgido esta cuestión, desde la fundación se ha contestado que se trata de un «estudio preliminar». El alcalde habló de «posibilidad» más que de una expectativa. Recordó que el Ayuntamiento trabaja en recuperar la concesión de los Docks, los antiguos almacenes portuarios y darles un uso cultural.