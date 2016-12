El 'annus horribilis' de la música

Como su gran amiga Madonna y al contrario que otros fenómemos de usar y tirar como las Spice Girls, George Michael fue un producto de la industria musical que supo aprovechar su fama para construir una carrera y unas canciones idolatradas por fans y respetadas por los que han visto su figura desde la distancia. Su muerte el día de Navidad de un ataque al corazón -según su manager Michael Lippman- ha dado pie a desempolvar las viejas fotos de sus inicios en los años ochenta con Wham! Vestido con un chándal amarillo de pantalón corto, la imagen anunciaba el descaro, el hedonismo de pista de baile y el énfasis sexual por el que ha sido conocido.

Probablemente aquel vestuario estaría milimétricamente diseñado para llamar la atención. Pero los planes de Michael no pasaban por ser una marioneta de la industria con el cuerpo de un 'sex symbol'. Hijo de un restaurador chipriota y de una bailarina inglesa, muy pronto manifestó su oposición a la todopoderosa Margaret Thatcher y poco a poco fue asumiendo primero lo que él creía que era su bisexualidad y, más tarde, su homosexualidad, después de ser descubierto y detenido en 1998 al practicar sexo con un hombre en unos baños públicos de Beverly Hills.

Unos cien millones de discos vendidos indican la transcendencia de este músico en la reciente cultura popular. Rara será la persona mayor de cuarenta años que no haya movido el pie al ritmo de 'Wake Me Up Before You Go-Go', un 'megahit' que ya ha alcanzado el estatus de histórico lanzado con Wham!, el dúo que formó en 1981 con su compañero de instituto Andrew Ridgeley, después de haber montado juntos un grupo de ska llamado Executive.

La muerte de George Michael se suma viene a evidenciar que 2016 es un año trágico para la música durante el cual han fallecido avid Bowie, Prince y Leonard Cohen. Eran artistas de los que dejan huella. Rompieron moldes, cada uno en su estilo, a la cabeza del erotismo andrógino y el misticismo hipersexuado. Hijos de su tiempo -nacidos entre 1934 y 1958-, se empeñaron en agitar el cotarro hasta el último suspiro.

Cohen tenía 82 años cuando lanzó 'You want it darker', a pesar de un deterioro físico galopante que le afectaba a la columna. Murió tras una caída. Bowie más de lo mismo: sufría de un cáncer terminal que no le impidió volcarse en la grabación de 'Blackstar', a la venta poco antes de fallecer a los 69 años. El caso de Prince fue el único inesperado. Una sobredosis de analgésicos acabó con su vida a los 57 años, cuando se encontraba inmerso en una gira por EE UU. «Se nos están muriendo las grandes 'rock stars'. No, lo que ahora prospera son las vedetes y los artistas de culto», acotaba recientemente Diego A. Manrique, reputado experto en la música del siglo XX.

Bowie y Prince jugaban sin complejos al travestismo, con un derroche de recursos melódicos igualmente despampanante. Hasta se ganaron el respeto de los expertos en música clásica. No en vano se pueden rastrear ecos de Strauss en temas del Duque Blanco (como en 'Heathen') y el mismísimo Alex Ross, un crítico exquisito de 'The New Yorker', no se ha mordido la lengua al reconocer que «el mejor espectáculo que he visto en mi vida lo protagonizaba Prince».

Mucho menos hiperbólicos eran los conciertos del bardo canadiense. ¿Y qué decir de su música? ¿Era tan compleja como la de Bowie y Prince? El propio Cohen confesaba que no dominaba más que seis acordes; dicho lo cual, no se avergonzaba en absoluto. Basta con recordar su discurso de agradecimiento por el Príncipe de Asturias de las Letras, cuando aprovechó para rendir homenaje al malogrado joven español que le enseñó los rudimentos de la guitarra. Se suicidó en un hostal de Montreal pero le dio tiempo a grabar en la cabeza de su pupilo lo más básico. Suficiente para arrullar o tocar a rebato. Muy efectivo para las almas en pena. Y para el resto, también.

No faltan profesionales como el último Nobel de Literatura que alaban sin tapujos la pericia musical de Cohen. «Tiene un dominio del contrapunto magistral. No hay nada parecido en la música moderna (...) Te obliga a escuchar y escuchar... Me recuerda a Irving Berlin (autor del villancico 'White Christmas')», aseguraba Bob Dylan en una entrevista concedida a 'The New Yorker', poco antes de la muerte de un cantautor que rendía culto a Lorca sobre todas las cosas. Cohen no se consideraba religioso, a pesar de las muchas referencias bíblicas de sus letras. Ni siquiera su estancia en un monasterio budista de California respondía a una búsqueda de lo trascendental. «He venido aquí para evitar suicidarme», aclaraba cuando los periodistas esperaban que se pusiera a levitar.

El más espiritual de los tres era Prince, nacido en una familia adventista del Séptimo Día. Igual que John Harvey Kellogg, el promotor de la marca de cereales. Los fieles de esta rama del protestantismo están obsesionados con la salud y la comida. Algo con lo que no comulgaba el maestro del funk. Incluso cuando abrazó con pasión las creencias de los Testigos de Jehová, le costaba Dios y ayuda llevar una vida equilibrada y alejada de las drogas. Se preciaba de dormir cuatro horas y enlazar una obra maestra tras otra. Su mayor proeza: lanzar 'Around the world in a day' (1985) después de haber triunfado con 'Purple Rain' (1984).