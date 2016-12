'Pinoxxio' llega por fin a Valencia

valencia. «Por fin»», clamaba ayer la coreógrafa y responsable de la valenciana Ananda Dansa, Rosángeles Valls, en referencia al estreno en Valencia de 'Pinoxxio', el laureado espectáculo de esta compañía de danza que se alzó con siete premios Max el pasado mes de abril. Estrenada en la localidad valenciana de Paterna hace más un año, donde la compañía es residente en el Gran Teatre Antonio Ferrandis, después realizó 17 funciones en los Teatros del Canal de Madrid. Allí puso la música, compuesta por Pep Llopis, una orquesta sinfónica que, de nuevo, cogerá los instrumentos para las funciones en la capital del Turia.

Las siete representaciones del espectáculo, que tendrán lugar entre el 27 y el 30 de diciembre en el teatro Principal, recuperan la presencia de la formación musical. «Hacía un año que no teníamos orquesta. Gracias a la Diputación de Valencia podemos contar con ella, porque traerla supone un esfuerzo económico muy grande», dijo Valls.

Y es que la Corporación Provincial ha sido la culpable de que 'Pinoxxio' se vaya a estrenar en Valencia. Junto a CulturArts, esta administración gestiona el escenario de la calle Barcas. Aunque ahora no era su turno para programar, esta administración ha sido la encargada de poner el dinero y el empeño, según la diputada de Teatros, Rosa Pérez Garijo, para que la obra aterrizará en la ciudad. «Antes de que se alzara con los siete premios Max, yo ya había hablado con Rosángeles para que 'Pinoxxio' se programara aquí», confesó.

No hay lamentos por el hecho de que la obra sólo se vaya a representar entre el 27 y el 30 de diciembre. En total, siete funciones, dobles el miércoles, jueves y viernes, que servirán para que los valencianos disfruten de un montaje que ya se ha visto en otras ciudades españolas. «Ha sido una cuestión administrativa. El caché baja si estamos menos días y doblamos representaciones», afirmó con sinceridad el 'alma' de Ananda Dansa, Rosángeles Valls, quien explicó que en esta revisión y actualización del clásico de Carlo Collodi, «no hay mentiras, castigos ni palizas». «Nos hemos centrado en el mensaje del autor, en que el padre quiere que su hijo sea modélico y el hijo quiere vivir sus propias experiencias. Es un conflicto generacional que lo resolvemos hablando, pactando y, sobre todo, con mucho amor», explicó de un espectáculo de gran formato que dura 60 minutos. «Las dos equis del título simbolizan que estamos ante un Pinocchio del siglo XX. Contemporáneo, para el espectador de hoy. A este personaje, en esta obra, no le crece la nariz, no lleva un peto rojo, no hay mentiras», insistió.

En busca de sentimientos

La bailarina Ana Luján y el valenciano Toni Aparisi se ponen en la piel Pinoxxio y Gepetto, respectivamente. El hecho de que una mujer sea la encargada de interpretar a este personaje, aseveró Valls, no es una reivindicación feminista. La razón, dijo, es que Luján «es la mejor que lo podía hacer». Porque a este montaje no sólo había que ponerle movimiento, también sentimiento. «Me gusta contar las cosas con mi cuerpo. Es la diferencia entre un bailarín y un intérprete. Nosotros somos intérpretes», aseguró Aparisi, encargado de resaltar el trabajo en equipo de una compañía «que se juega la vida con cada espectáculo», completó Luján. Ella misma fue la encargada de describir al personaje de Pinoxxio como alguien «que al principio es frío, que va buscando emociones, es un muñeco seco de madera que poco a poco va teniendo curvas y calidez hasta llegar a la locura».

Hasta 28 personas, entre el elenco artístico y técnico junto con el Ensemble de la Orquesta Sinfónica Verum, «en la que hay muchos valencianos porque esta tierra es la cuna de la música», dijo Valls, se instalarán en el Principal para poner sobre las tablas una obra «que transita por los mismos espacios que el clásico de Collodi con el privilegio de sonar con música en directo», aseveraron.

La última obra de Ananda Dansa, Premio Nacional de Danza en 2005, es para todos los públicos. Pese a haber sido galardonada en los Max en la categoría de mejor espectáculo infantil y familiar, los responsables de la obra insisten en que no han infantilizado la historia y que, además, también apelan a la inteligencia de los más pequeños. «Cuando compongo la música no lo hago para un público infantil», aseguró Llopis.

«La diferencia con un espectáculo para mayores de 18 años es que en este montaje respetamos la inocencia», dijo Luján. Tanto es así, dijeron, que detrás de la producción, cuyo guión es de Édison Valls, hay un importante trabajo pedagógico para que llegue, no sólo a los más pequeños, sino también a los adolescentes.

'Pinoxxio' se alzó en la pasada edición de los premios Max con siete galardones. Entre ellos, el de mejor espectáculo infantil, mejor bailarín principal (Toni Aparisi), mejor bailarina principal (Ana Luján), mejor elenco, mejor coreografía, mejor diseño de vestuario (Pascual Peris) y mejor composición musical. Pese a tantas distinciones, la compañía, manifestó, no trabaja para los premios. «El elenco es muy exigente consigo mismo, independientemente de los premios», apuntó Aparisi.

«Me preocupo por el público, no si, después de los Max, el público nos va a mirar con lupa. Siempre hemos estado alejados de las modas», concluyó Valls, para quien, «por fin» el afamado 'Pinoxxio' se va a ver en Valencia.