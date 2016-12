La escena local, con los refugiados

Un concierto especial por una causa excepcional. A vísperas de nochebuena, la escena musical de Valencia se sube hoy al escenario de la sala 16 Toneladas por los derechos humanos. Será esta noche, a partir de las 23 horas cuando diez bandas de la región se unirán para recaudar fondos a favor de la ONG Proactiva Open Arms, cuya acción se ha popularizado a partir del documental 'Astral', impulsado por Jordi Évole y emitido el pasado mes de octubre.

'Toca Actuar' es una iniciativa que surgió en un ensayo de The Kojacks:. «Tras ver el reportaje, estuvimos comentando entre nosotros la impotencia y la rabia que nos provocaba la situación, que por desgracia, viven tantas personas hoy en día», cuentan desde el grupo. Por ello, el colectivo de los refugiados será el destinatario de los fondos que se recauden hoy. Proactiva Open Arms rescata en el Mediterráneo embarcaciones de los huidos por las guerras y la pobreza en el norte de África.

Los músicos en Valencia se vuelven a poner así al servicio de los derechos humanos y las causas sociales. En esta ocasión, bajo el lema de 'Toca Actuar', se interpela a bandas pero también a la industria y al público.

A pesar de ser a beneficio de una ONG, los grupos participantes han promovido este concierto de forma completamente autónoma y por iniciativa propia. Reunir lo necesario para esta noche no ha sido difícil: «Aunque podíamos haber colaborado individualmente, cuando aunamos fuerzas conseguimos resultados más grandes, por lo que nos pusimos en contacto con bandas amigas que no dudaron en colaborar, al igual que la sala 16 toneladas y todos los medios con los que hemos podido contactar», cuentan desde The Kojaks.

Así, durante toda la noche se sucederán actuaciones de bandas tan asentadas en la escena local como los propios Kojaks, Badlands, La Hora del Té, Holy Paul o Johnny B. Zero. Competan el cartel Crimentales, Dual, The Frontmen, Tin Robots y Pablo Casal Group.

El cartel incluye así a dos ganadores del certamen Sona la Dipu por una aportación mínima de cinco euros. Además, los organizadores han creado una 'fila cero' para aquellos que quieran colaborar con la causa sin asistir al concierto. Se ha habilitado una cuenta bancaria (ES59 1491 0001 2121 8580 1020) que podrá recibir donaciones hasta la medianoche. Una oportunidad, antes de los grandes regalos, de actuar por los derechos humanos con la música como excusa.