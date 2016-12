El Círculo de Bellas Artes alquila una sede sin contar con respaldo público

Que el Círculo de Bellas Artes de Valencia no ha atravesado su mejor momento en los últimos años no ha pasado desapercibido. Aunque no ha recibido todos los apoyos necesarios para recuperar su influencia en la vida cultural de la ciudad. Tanto es así que, al final, no le ha quedado más remedio, como en varias ocasiones en los últimos años, que salvarse por su cuenta. Sin ayuda pública, un hecho bastante insólito y que se ha dado por primera vez desde que se fundó en 1893 y, sobre todo, sin sede en la que intentar volver a vincularse con la actividad artística de Valencia, su situación no ha sido la más favorable para su supervivencia.

Una nueva oportunidad se le presentó a la centenaria entidad, presidida desde hace un año por el artista Gerardo Stübing, cuando pudo vender su palacete de la calle Cadirers a una multinacional del sector educativo, con lo que logró saldar la deuda que mantenía con una entidad bancaria. El trato contemplaba la compra por un montante de 1,2 millones de euros. Se había logrado un acuerdo en el que no sólo se finiquitaban los compromisos bancarios sino que el Círculo podía disponer de un 'colchón' económico que les permitiera mantener su actividad.

Pero sin sede, todo era más complicado. Las súplicas a las administraciones públicas, reclamando ayuda, sólo se tradujeron en un espacio en el Centro del Carmen para desarrollar sus reuniones y actividades. Pero la estancia en la antigua Escuela de Artes y Oficios de la entidad no reunía las condiciones necesarias para albergar allí a una institución de estas características. La razón, según adelantó este diario, es que la sala prestada para que reanudaran su actividad no cumplía con los requisitos de accesibilidad necesarios para que se sucedieran reuniones y actos. La falta de adecuación de esa zona hizo que el acuerdo alcanzado con Cultura se resquebrajara. Y no hubo otra opción. Los asociados del Círculo de Bellas Artes no tenían alternativa a este problema que imposibilitaba su estancia en el Carmen. Así que volvieron de nuevo, a quedarse huérfanos de sede.

La institución tvo que abandonar el Centro del Carmen por problemas de adecuación

No obstante, el Círculo de Bellas Artes ha vuelto a batallar. Ha tomado las riendas y, pese a la falta de respaldo público, tanto económico como de espacios, se han decidido por alquilar de forma privada un céntrico local en la ciudad de Valencia. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, se trata de un bajo de unos 300 metros cuadrados que ya está siendo acondicionado por los responsables de la centenaria entidad. El inmueble servirá para recuperar la actividad cultural que había estado paralizada en los últimos meses tras la venta del palacete.

Los responsables del Círculo se encuentran estos días acondicionando un espacio que les permitirá volver a programar exposiciones, encuentros y actividades como las que organizaban últimamente. También sus tradicionales subastas navideñas de obras de arte que, como se puede ver en la agenda de su página web, este año no han sido convocadas.

Desde la institución aseguran también que esta decisión se ha tomado para garantizar la supervivencia del espacio pese a la ausencia de respaldo público y que, gracias a los socios y una vez rescindida la deuda, tienen garantizada la actividad, como mínimo, para los próximos tres años.

Sin embargo, el reto principal sigue siendo la necesidad de atraer a más socios. Con una nueva sede, que en enero será presentada en sociedad, los miembros del Círculo esperan que los artistas valencianos regresen a una institución que les espera con los brazos abiertos.

Reclamaciones en saco roto

Muchas han sido las voces que se han alzado reclamando el apoyo que el Círculo de Bellas Artes de Valencia merece. La principal, la del Consell Valencià de Cultura (CVC). El presidente del CVC, Santiago Grisolía realizó hace unos meses una declaración pública en la que exigía a los poderes públicos y a la sociedad «sensibilidad y esfuerzo ante la situación próxima al colapso» en la que se encontraba el organismo. Alertaba, además, de las «secuencias irreversibles» que la desaparición de la institución tendría para el patrimonio cultural de Valencia y la Comunitat».

En julio, vendió su sede por 1,2 millones de euros a una empresa del sector educativo

Grisolía subrayó que el Círculo de Bellas Artes era «una entidad con más de 120 años de antigüedad y una brillante trayectoria en la vida artística y cultural de la ciudad». Y concluyó en que «esta institución tiene un rico patrimonio artístico que constituye su esencia y ha sido presidida, entre otros, por personajes ilustres como el literato Luis Doménech o el pintor Joaquín Agrasot, e impulsada por Joaquín Sorolla, Luis Martí, Tuset o Felipe María Garín Ortiz entre otras importantes personalidades de la cultura valenciana».

Desde el CVC también se puso de relieve el extenso patrimonio artístico de la entidad. Piezas de Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure, Ignacio Pinazo, Benedito o Pons Arnau, entre grandes artistas de los siglos XIX y XX, son propiedad del Círculo de Bellas Artes.

Pero estas reclamaciones, a tenor de las últimas novedades en la gestión del ente artístico, han caído en saco roto. Porque, pese a que la institución que preside Gerardo Stübing se comprometió a vincularse de nuevo con la vida cultural y artística de la ciudad -era uno de los requisitos impuestos por las Administraciones públicas para dotar de respaldo económico e institucional al Círculo- el apoyo público sigue sin llegar.

Mientas tanto «el Círculo de Bellas Artes de Valencia cambia de sede. A partir de enero de 2017.. Nueva directiva, nuevos proyectos y nueva etapa para la vida artística valenciana» reza la página principal de la web de la institución. Una nueva esperanza se abre para el organismo. Sin lastres del pasado y, como reiteran desde la institución, más independientes que nunca.