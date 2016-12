Fin a dos décadas de arte contemporáneo en la Gallera

El próximo 31 de diciembre será el último día que el Consorcio de Museos gestione la sala de la Gallera. El director de la institución, José Luis Pérez Pont, no ha conseguido convencer a ningún patrocinador para que financiara parte de los 145.000 euros que costaba el alquiler del inmueble. De esta forma, la entidad dejará de estar al frente del peculiar espacio, que acaba de albergar la exposición 'El rayo verde' de Fermín Jiménez Landa. Adiós a dos décadas donde el arte contemporáneo había encontrado su espacio en la Gallera, desde que se abriera en 1996. «No todos los recursos del Consorcio se pueden destinar a Valencia», justificó Pérez Pont. La sala no ha sido la única institución que ya no depende del Consorcio. Los Baños del Almirante, como adelantó LAS PROVINCIAS, ha pasado a estar gestionado por la Conselleria de Hacienda. «En Valencia ya tenemos el Centro del Carmen. Debemos hacer un ejercicio de racionalización y potenciar la oferta de otros espacios», afirmó.