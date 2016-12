Sofia Coppola revoluciona el Palau Les Arts

Nada beneficia más a la taquilla que la expectación. La curiosidad favorece a las ventas. 'La traviata', de Verdi, bajo la dirección escénica de Sofia Coppola, con el diseño de Valentino, con la voz de Plácido Domingo (en el papel de Germont) y con Ramón Tebar al frente de la Orquesta de la Comunitat cumple los requisitos para generar interés en el público, sin distinciones. ¿Cómo se mide la expectación, el interés y la curiosidad? Una vara de medir objetiva pasa por la taquilla. A dos meses de las represetanciones, la venta anticipada de las siete representaciones está agotada.

Cualquier persona que trate de comprar on line una localidad no podrá. No quedan. Aquellos ciudadanos que quieran comprar un ticket para el espectáculo sólo tienen una oportunidad: el 5% de entradas que se reserva para el día del espectáculo en las taquillas físicas del auditorio.

'La traviata', que se representará del 9 al 23 de febrero de 2017, es el primer 'sold out' de la etapa de David Livermore. Es un título programado bajo su mandato, es decir, no es herencia de su predecesora (como sucedió con las óperas de la décima temporada). La competencia de la programación 2016-2017 corresponde exclusivamente al intendente turinés.

Hasta la fecha 'La traviata' de Sofia Coppola sólo se ha representado en Italia. Su estreno se produjo en mayo de 2016 en el Tetro de la Ópera de Roma. El título, que supone el debut de Sofía Coppola en la dirección escénica, es «una producción de lujo», tiene una factura económica de 1,8 millones, pero su contratación «se enmarca en el gasto medio de Les Arts en alquiler de una pieza, de entre 30.000 a 90.000 euros», detalló Livermore durante la presentación de la programación el pasado mayo.

Valencia espera a Valentino, diseñador del vestuario del espectáculo Todo apunta a que Valentino vendrá a Valencia con motivo de 'La Traviata'. Un primer contacto entre Les Arts y el modisto italiano así lo confirma. Valentino ha mostrado disponibilidad e interes, según fuentes del coliseo valenciano. Salvo contratiempo de última hora, Valentino vendrá a la ciudad del Turia con motivo de la pieza lírica. Sofia Coppola, en cambio, no ha despejado la incógnita de si asitirá a la presentación del espectáculo, que supone su primera incursión en la ópera. Valentino, de 84 años, nunca ha ocultado que idear el vestuario de 'La Traviata' es un sueño cumplido. Lo dijo durante la presentación de la pieza en Roma. Valentino Garavani, el famoso diseñador italiano, vive retirado de la moda desde 2008 pero retomó las agujas para hacer los diseños de la pieza verdiana. «Siempre soñé con llevarla a escena de una manera nueva, pero no quería hacer una versión moderna y absurda, como muchas de las representaciones artísticas que se hacen en la actualidad, quería una Traviata clásica y magnífica», aclaró en la rueda de prensa del pasado mayo en el Teatro de la Ópera de Roma. Keira Knightley, Kim Kardashian, Monica Bellucci y Olivia Palermo fueron algunas 'celebrities' invitados al estreno de 'La Traviata' en la capital italiana. El diseñador italiano rompió su retiro para firmar los cuatro vestidos que viste Violetta, la heroína de la desafortunada ópera. Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli, directores creativos de Valentino, también han participado en la creación del vestuario de la pieza verdiana. Los diseños se podrán ver en las representaciones de 'La Traviata' en Valencia.

El público de Les Arts se ha rendido ante Coppola. La cineasta se impone sin tan siquiera haberse representado la ópera en Valencia. El primer triunfo radica en vender el taquillaje, el éxito definitivo pasa por convencer al público. «He intentado hacer algo bonito que le guste a la gente», declaró la directora de cine sobre su primera experiencia en la dirección de ópera durante la presentación de la pieza verdiana en Roma. «Me gustó mucho esta primera experiencia, aunque al inicio sentía terror. Decidí centrarme en la belleza de la música, en la belleza de la historia, mantener los elementos tradicionales», contó la hija de Francis Ford Coppola en la presentación en Roma. La realizadora de 'Lost in translation' comentó que «la música y los trajes» han sido los elementos en los que se centró para asumir el encargo. Los responsables del coliseo italiano explicaron entonces que la elección de Coppola para la dirección de esta pieza fue del propio Valentino después de haber visto la 'Maria Antoinette' firmada por la estadounidense en 2006 y que ganó el Oscar al mejor vestuario, diseñado por Milena Canonero.

'La Traviata', obra de Verdi basada en 'La dama de las Camelias', de Alejandro Dumas, se estrenó en 1853 en La Fenice, en Venecia, pero fue un gran fracaso debido a la elección de la protagonista. María Callas fue Violetta entre 1955 y 1958, año en el que la cantó Victoria de los Ángeles. Monserrat Caballé la interpretó en 1967 y Renata Scotto en 1980. Violetta ha estado en teatros, estudios de grabación y en el cine. Franco Zeffirelli la dirigió en 1983 y lo hizo con Teresa Stratas y Plácido Domingo en los papeles principales. La interpretación de María Callas en 1955 fue un éxito descomunal y la interpretó en 17 ocasiones de forma magistral. Tanto, que el Teatro de la Scala de Milán decidió no volver a representarla.

Verdi tiene tirón en Les Arts. Apenas tiene rival a la hora de llenar el patio de butacas. Un ejemplo, 'Rigoletto', con el que el Reina Sofía inauguró su séptimo curso lírico, sumó ingresos de 608.450,25 euros en las seis funciones programadas en el mes de noviembre de 2013. La ópera verdiana gozó de un aforo medio del 92,4%, para alcanzar el cien por cien y un taquillaje récord en la presente temporada y 119.939,50 euros en su última representación.

'La fuerza del destino', 'Otello', y 'Rigoletto' son otras piezas del compositor italiano que han cosechado éxitos en el Palau de les Arts.

Livermore no se cansa de repetir cual mantra que Les Arts busca «nuevos públicos» y programar 'La traviata' es una oportunidad para atraer al auditorio a aquellas personas poco avezadas en la lírica. Durante esta temporada Les Arts arriesga con 'Philemon und Baucis', de Haydn, una ópera con marionetas; 'Werther', de Jules Massenet; y 'The turn of the screw', de Benjamin Britten. Estos títulos buscan «sorprender» a los espectadores al «hacer cosas que la gente no espera». El auditorio destina 3,8 millones a la actual programación, la misma cantidad que el ejercicio anterior.