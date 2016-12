Entre el 'rey' de la televisión y 'El principito'

La oferta cultural de la ciudad de Valencia para Navidad no viene de Oriente. No está elaborada ni por Melchor, ni por Gaspar ni Baltasar. Pero trae algo más que oro, incienso y mirra. Combina desde el teatro más comercial, de la mano de un auténtico 'rey' de la televisión como es el presentador Jorge Javier Vázquez a un clásico de la literatura, llevado a la gran pantalla, con un importante toque aristocrático como es 'El principito'. Una programación llena de monarcas de la escena, el circo, el arte y la diversión.

Los escenarios de la ciudad proponen para estas fiestas todo un abanico de posibilidades que van desde las obras más premiadas a las que más espectadores han congregado. En este último grupo se encuentra 'Iba en serio', el montaje del presentador Jorge Javier Vázquez que cierra su gira en el teatro Olympia. El 'rey' de la televisión junto a la actriz Kiti Mánver estarán en Valencia celebrando, además, una función especial en Nochevieja. En este escenario, y para los pequeños de la casa, se podrá disfrutar del musical 'La Cenicienta'.

El Talía recurre también a los reyes del humor y repone 'El sopar dels idiotes', una comedia en la que actores valencianos como Alfred Picó, Ferran Gadea y Josep Manel Casany ponen sobre las tablas el divertido texto de Francis Veber. Las funciones se representarán en valenciano y en castellano. En este mismo teatro, además, la ilusión volverá a ser la protagonista a través de la iniciativa Navidades Mágicas (entre el 22 y el 30 de diciembre) y del espectáculo 'Días de nocilla y magia' del mago Nacho Diago (del 2 al 4 de enero).

Espacios públicos como el Principal y el Rialto proponen una oferta bien distinta. El escenario de la calle Barcas exhibe el musical 'Happy end', basado en una obra de otro clásico de la literatura como Bertolt Brecht y producido por el Instituto Valenciano de Cultura (IVC). Después, programará 'Pinoxxio', el laureado montaje de la compañía valenciana Ananda Dansa, que arrasó en la pasada edición de los Premios Max con siete galardones. Por su parte, el Rialto se rinde al público infantil con otra compañía de la región, Maduixa Teatre, y su obra 'Ras!'. En el Flumen, han regresado los reyes de la lentejuela y la pluma con 'La jaula de grillos. En la Sala Russafa estrenan 'Viaje a nunca jamás', la obra que cierra su trilogía de 'Cuentos políticos'. La Rambleta se convierte en una carpa de circo para estrenar 'El tren' de Gran Fele y el Teatre el Musical, que acoge la programación del Escalante -clausurado por desperfectos-, mostrará títulos como 'Días de nocilla y magia' (26 de diciembre, 'Kindur' (27 y 28 de diciembre) o 'Lil.liput', entre otros.

Por su parte, el Año Pinazo ha eclipsado a los museos de la ciudad. Todos se han rendido a la conmemoración del centenario de la muerte del pintor. Así, el IVAM muestra 'Ignacio Pinazo y las vanguardias. Afinidades electivas'; el Museo de Bellas Artes propone 'Pinazo. La historia y el retrato: de la gran tradición al modernismo'; la Fundación Bancaja exhibe 'Pinazo. De la gran tradición al modernismo: el retrato'; el Almudín ha presentado 'El desnudo en Ignacio Pinazo'; y el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí también se ha sumado con '¡(Re)descubrir Pinazo!'.

Pero no sólo del artista de Godella viven los espacios expositivos valencianos. El Instituto Valenciano de Arte Moderno tiene en su programación exposiciones tan dispares como 'Perdidos en la ciudad. La vida urbana en las colecciones del IVAM'; 'Testigos de la ciudad'; 'Fake. No es verdad, no es mentira'; 'Richard Hamilton. Objetos, interiores, autorretratos y gente' o 'Círculo Íntimo. El mundo de Pepe Espaliú'. La Fundación Bancaja ofrece también a sus visitantes la retrospectiva sobre Equipo Crónica y la fusión artística de Sean Scully y Lilian Tomasko. El MuVIM, con su exposición permanente recién abierta, tiene entre sus otras propuestas 'Messa. Palpitacions i Art Gandul', 'Railowsky' o Masao Okinawa'. Por último, el Centro del Carmen mantiene su línea de centrarse en el arte contemporáneo con las propuestas de artistas como Encarna Sepúlveda y Carolina Ferrer, Javier Garcerá, William James o Katy Horna.

El Palau de la Música sigue con sus actividades enmarcadas en el ciclo 'Menut Palau'. Les Arts, por su parte, será el escenario donde se escuchen conciertos como el de los tres tenores el día 23. El Circ de Nadal, el Alaska y el Wonderland reinan ya en Valencia como la alternativa de ocio más tradicional de estas fiestas. La Ciudad de las Artes y las Ciencias mantiene como en años anteriores sus actividades y su mercadillo navideño y la Filmoteca, finalmente, proyecta su también típico ciclo de cine infantil, con 'El principito' o 'Mi amigo el gigante', entre otros títulos. Reina la variedad en la oferta cultural de la ciudad para esta Navidad. Parece que los valencianos han sido muy buenos.