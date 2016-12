El criterio variable para cobrar en los museos de Valencia

No hay un criterio único y de aplicación universal para los museos públicos valencianos respecto a la idoneidad o no de cobrar entrada a los visitantes. El Museo de Bellas Artes era hasta hoy la única pinacoteca de Valencia y dependiente de la Conselleria de Cultura de carácter gratuito. Los visitantes del IVAM abonan su entrada y los del Centro del Carmen, hasta ayer, también. A partir de hoy, el público que quiera visitar las salas del antiguo convento no pagarán los dos euros de entrada como sucedía hasta ayer. El pleno del Consorcio de Museos, celebrado el pasado lunes, acordó revertir la ordenanza del pago de la entrada al Centro del Carmen para garantizar el acceso a la cultura de toda la ciudadanía. «Desde las instituciones públicas, debemos garantizar el acceso a la cultura de todas las personas cualquiera que sea su sexo, edad, o condición social. Eliminar la tasa de entrada al Centro del Carmen era un objetivo primordial como parte del compromiso de esta renovada sensibilidad con la cultura», señaló José Luis Pérez Pont, director del Consorcio de Museos.

Para celebrar la gratuidad en el Centro del Carmen y aprovechando la víspera de Navidad, se ha programado varias actividades con el lema '#CulturaAccessible' que se celebrarán a partir del próximo domingo y hasta el 22 de enero de 2017, como el taller 'El Sabor del Soroll' dirigido a bebés, la jornada 'Diseño en la Comida' y el concierto de la soprano Isabel Monar en el entorno de la muestra 'Ángulos del Vacío'.

La gratuidad del Centro del Carmen se contrapone a la política emprendida por el IVAM, que triplicó el precio de la entrada (de 2 a 6 euros) desde el pasado septiembre. El cambio se justificó amparándose en «la relevancia y la calidad de sus exposiciones». Con esta medida el IVAM pretende equipararse con «otros museos nacionales de su nivel», tales como el Reina Sofía o el MACBA. El IVAM, con esta modificación, se sitúa en un plano intermedio. No es tan caro como la mayoría de centros de Madrid o Barcelona, pero está por encima de lo que cobran gran parte de museos de arte contemporáneo del resto del país (como el Musac, el CAAC, el CAC...). Los visitantes no han acusado la subida de precio, según fuentes del museo, es decir, se mantiene el ritmo de afluencia anterior a la subida.

Tampoco es partidario de la gratuidad el actual director del Museo Bellas Artes de Valencia. «Hay que cambiar la cultura de lo que se paga y de lo gratuito. Se ha hecho demagogia con esto», aseguró en una entrevista en LAS PROVINCIAS en septiembre de 2015. José Ignacio Casar Pinazo se ha postulado a favor de cobrar entrada en la pinacoteca, pero cualquier cambio en el centro artístico requiere tiempo dada la falta de autonomía del Bellas Artes.