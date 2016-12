'Toca Actuar': la escena valenciana con los refugiados

Diez bandas de la escena local de Valencia se han unido para organizar un concierto en en defensa de los Derechos Humanos. Será el viernes 23 de diciembre en la Sala 16 Toneladas a partir de las 23h.

Durante toda la noche se sucederán actuaciones de bandas como Badlands, The Kojacks, La Hora del Té, Holy Paul o Johnny B. Zero. Completan el cartel Crimentales, Dual, The Frontmen, Tin Robots y Pablo Casal Group.

La recaudación se destinará íntegramente a la ONG Proactiva Open Arms, que rescata a inmigrantes que huyen de sus países en el Mediterráneo. La iniciativa se dio a conocer hace tan solo unos meses por un reportaje de Jordi Évole en el programa 'Salvados'.

Además, los organizadores han creado una 'fila cero' para los que quieran colaborar con la causa aunque no puedan asisitr al concierto.